Игрок «Тоттенхэма» Деле Алли признан лучшим футболистом АПЛ в январе

Полузащитник «Тоттенхэма» получил приз лучшему игроку Премьер-лиги в январе. В первом месяце 2017 года Алли забил больше всех мячей (5) и помог «шпорам» одержать три победы, а другие два матча завершить вничью.

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент прервал 3-месячную гегемонию Антонио Конте и стал лучшим тренером января. 45-летний специалист возглавил «лебедей» 3 января, когда те занимали последнее место в АПЛ. Под его руководством «Суонси» одержал три победы в последующих пяти матчах и покинул зону вылета.

«Тоттенхэм» после 24 туров занимает второе место в АПЛ.

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