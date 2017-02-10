AFP
Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Лам будет вовлечен в футбол, потому что футболу необходимы такие парни»
Главный тренер «Манчестер Сити» сожалеет, что один из лучших игроков в его жизни уходит из спорта.
Пеп прокомментировал завершение карьеры, о котором объявил Лам. И в очередной раз расхвалил защитника «Баварии».
«Филипп – особенный человек в моей жизни. Не так просто каталонскому парню прикатить в Мюнхен и учить немецкий, а он мне помог.
Мне немного грустно, потому что, думаю, в его сердце еще есть футбол, но, видимо, не в его голове. Он один из самых фантастических игроков, которых я тренировал.
Футбол лишится одного из лучших футболистов в истории. Он может играть на 10 позициях. Я в этом уверен, потому что он изумительно читает игру.
Надеюсь, Лам как можно скорее вернется и будет вовлечен в футбол, потому что футболу необходимы такие парни», – сказал, в частности, Хосеп.
- Лам завершит карьеру футболиста в 33 года по окончании сезона-2016/17.