Хосеп Гвардиола: «Надеюсь, Лам будет вовлечен в футбол, потому что футболу необходимы такие парни»

Пеп прокомментировал завершение карьеры, о котором объявил Лам. И в очередной раз расхвалил защитника «Баварии».

«Филипп – особенный человек в моей жизни. Не так просто каталонскому парню прикатить в Мюнхен и учить немецкий, а он мне помог.

Мне немного грустно, потому что, думаю, в его сердце еще есть футбол, но, видимо, не в его голове. Он один из самых фантастических игроков, которых я тренировал.

Футбол лишится одного из лучших футболистов в истории. Он может играть на 10 позициях. Я в этом уверен, потому что он изумительно читает игру.

Надеюсь, Лам как можно скорее вернется и будет вовлечен в футбол, потому что футболу необходимы такие парни», – сказал, в частности, Хосеп.

Лам завершит карьеру футболиста в 33 года по окончании сезона-2016/17.

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