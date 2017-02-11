Модный лук. Почему Ромелу Лукаку нельзя пускать в топ-клубы

Ромелу Лукаку возглавил топ снайперов Премьер-лиги, но, пожалуй, самое яркое событие в его карьере произошло весной 2014 года. На «Гудисон Парк» давали матч, который в тот момент считался решающим за последнюю путевку в Лигу чемпионов – «Эвертон» принимал «Арсенал». Чтобы обойти «канониров» в таблице, Роберто Мартинес решился на смелый ход: перевел Лукаку на правый фланг, а на позицию ложной девятки закинул Стивена Нейсмита.

Тактический сюрприз шокировал Арсена Венгера – в первые полчаса его парни пропустили дважды. Задумка Мартинеса состояла в том, чтобы Нейсмит стягивал на себя центральных защитников, а Лукаку врывался в оголенное пространство или атаковал Начо Монреаля один в один. Бельгиец выполнил установку тренера, напрямую поучаствовал в двух голах, совершил три обводки и даже выкатил одну передачу вразрез.

Такой впечатляющий перфоманс указал на главный недостаток Рома – на ограниченном пространстве он практически бесполезен. В беседе с Тьерри Анри Лукаку даже не постеснялся это признать: «При Мартинесе у меня было много свободы, но на второй год он хотел, чтобы я играл нападающего-столба. Это никак не стыкуется с моей игрой, потому что моими сильными сторонами всегда были скорость и забегания за спину».

Статистика легко подтверждает тезис: точность передач Лукаку – жалкие 64%, это худший показатель среди игроков, входящих в десятку лучших бомбардиров АПЛ. Более прямолинейный стиль Роналда Кумана отчасти объясняет ужасные цифры, но количество потерь Ромелу практически не меняется: при Кумане – 4,6 за игру, при заточенном на владении мячом Мартинесе – 4,7.

Неумение Лукаку комбинировать с партнерами, но его желание непременно показать себя, вылилось в катастрофу для «Эвертона» в прошлом сезоне: Ромелу отходил вглубь поля за мячом, отнимал зону десятки у Росса Баркли и облегчал жизнь сопернику. Во-первых, Баркли лишился пространства для розыгрыша и проникающих передач, а заодно партнера, который под эти передачи открывается в штрафной. Во-вторых, противник мог выше обороняться и провоцировать «Эвертон» на ошибки: «ириски» проводили на своей трети поля 30% времени, поскольку доставить мяч до чужих ворот было проблематично.

Само стремление Лукаку побродить по полю вытекает из его удивительного минуса – при росте 190 см бельгиец не любит играть головой. Бывший защитник «Эвертона» Люк Гарбатт рассказывал: «На одной из тренировок я сделал кросс в его направлении, а он даже на него не откликнулся. Я спросил почему, на что он ответил: «Когда я был совсем ребенком, со мной кое-что произошло, с тех пор играть головой мне просто не нравится».

Покрытое тайной признание Рома вовсе не означает, что бельгиец избегает верховых подач – только в этом сезоне он забил со второго этажа «Сандерленду» (дважды), «Вест Хэму» и «Уотфорду». Это четверть от всех голов Лукаку, но удивительно, что все бельгиец оформил без сопротивления защитников – на первый план снова вышли открывания в свободных зонах, только теперь в штрафной. Когда дело доходит до борьбы с защитниками, Ром, наоборот, теряется: за последние два с половиной сезона он выиграл всего 38% воздушных единоборств, что ниже среднего показателя среди нападающих.

Настроенный на кроссы Куман не критиковал Лукаку за этот пробел – тренера смущает недисциплинированность Ромелу в прессинге. Из 40 игроков, забивавших минимум пять мячей в этом сезоне Премьер-лиги, бельгиец остается единственным, кто до сих пор не совершил ни одного перехвата. «Если он не будет прессинговать, у наших полузащитников и впоследствии защитников будет больше работы и больше проблем. Ром должен понимать, что работа начинается именно с него», – напутствовал тренер.

Хорошая новость для Лукаку: в лице Кумана он приобрел специалиста, который высоко ценит прессинг и может обучить его важным тонкостям. Роналд говорил: «Мы стараемся прибавить в прессинге, но для Рома все чуточку сложнее – этот стиль отличается от того, что он делал здесь на протяжении последних лет. Он должен лучше понимать, в какой момент выдвигаться на защитников, но на это определенно уйдет время».

Похвально, что Лукаку в курсе проблем и готов адаптировать свою игру, чтобы выйти на новый уровень. «Я живу, ем, дышу футболом в режиме 24 на 7 и всегда трачу много времени на те аспекты, в которых мне следует прибавить. В моем компьютере всегда много видоенарезок с игрой нападающих разного типажа – я часами сижу перед монитором, наблюдая за ними», – предупредил бельгиец.

На этом самосовершенствование Лукаку не заканчивается: Ромелу постоянно советуется с коллегами по амплуа, а во время летнего перерыва специально оттачивал обработку мяча – лупил по стене, как в свое время Деннис Бергкамп. Источники ESPN, близкие к игроку, утверждают: Ром настроен стать лучшим нападающим на планете.

Продвинутая статистика показывает, что Лукаку получает качественные моменты и создает такие же качественные шансы для партнеров – в своей возрастной категории он действительно один из лучших, а способствует этому как раз умное движение перед воротами. Для того чтобы раскрыть потенциал, Ромелу должен разнообразить спектр достоинств: голы всегда будут ценным товаром, но требования топ-клубов гораздо шире.

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