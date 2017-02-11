«Кристал Пэлас» перестал выпускать клубного орла на домашние матчи из-за птичьего гриппа

Талисман «Кристал Пэлас» – орлиха Кайла – не появлялась на последних домашних матчах «стекольщиков». В результате команда проиграла три игры подряд на своем поле.

«Это меры предосторожности. Вокруг «Селхерст Парк» летает множество чаек. Если Кайла подхватит птичий грипп, ее придется усыпить. Хочу заверить, что с ней все в порядке.

Она вернется, как только это станет возможным», – приводит The Sun слова Алана Амеса, директора центра хищных птиц, в котором живет Кайла.

«Кристал Пэлас» идет на предпоследней строчке в АПЛ. От спасительного 17-го места команду отделяют 2 очка.

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