Кун – фу. Трансфер Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» как идеал

В матче против «Суонси» Гвардиола унизил Агуэро так сильно, что даже Харт в «Торино» посочувствовал бы. Пеп не планировал показательной сечи – испанец просто выставил состав исходя из работы игроков, прошлых матчей, маркетинговых соображений. И личных амбиций, конечно. Бесцеремонный новичок Габи Жезус забил в дебютном матче, потом вышел против «Суонси» и закатил еще раз. Режиссер вылавливал невозмутимое лицо Куна в манишке, а «лебеди» тем временем перевернули матч и забили. На 83-й минуте Пеп запустил Агуэро в качестве напарника для Жезуса – Кун оказался бесполезнее для «горожан», чем руки для Клаудио Браво. Габи спокойно оформил дубль сам, а Серхио укатился в раздевалку, как перекати поле.

И полетели намеки и слухи. Агуэро: «Я помогу команде в последние три месяца, а потом клуб решит, есть ли место для меня». The Times: «Манчестер Сити» требует 80 миллионов евро у «ПСЖ» на Агуэро. Football Italia: «Интер» может выложить 93 миллиона евро за Серхио. Corriere dello Sport: «Милан» заинтересован в Манчини, Обамеянге и Куне. Букмекеры из Oddschecker принимают ставки на переход аргентинца в «Реал» с коэффициентом 9,00, в «Париж» – 11,00, «Барсу» и «Атлетико» – 13,00, в любой русский клуб, «Арсенал» или «Баварию» – 26,00. Новый клуб Агуэро – одна из главных интриг летнего окна. Но лучший вариант лежит на поверхности – трансфер в «Ливерпуль» будет безупречен для всех сторон.

После ухода Суареса от игры нападающих мерсисайдцев кровь идет из глаз. Летом, скорее всего, Старридж уйдет. Разговоры о прощании с форвардом не прекращаются после прихода Клоппа на «Энфилд», а в начале февраля об этом еще раз написали все британские таблоиды. Когда Дэниела нет на поле, роль ложной девятки исполняет Фирмино. Оба варианта никуда не годятся: в 2017-м «красные» провели 10 матчей, забили 8 мячей, пропустили 11, а в четырех играх не забил совсем.

Агуэро в последние пять сезонов АПЛ забивает в среднем по 18 мячей – 26 на пике два года назад. За три сезона после эпохи пост-Суареса лучшие бомбардиры мерсисайдцев не забивали больше десяти, при этом все они – номинальные полузащитники: Фирмино (10), Джеррард (9), Мане (9 – сезон еще не кончился, но ждать капитального всплеска глупо). Если Клоппу нравится песня You'll Never Walk Alone, то немец сделает плохо лежащего Куна главной целью.

Воцарение Гвардиолы на «Этихаде» привело к гонениям многих игроков. Но увидеть среди Харта, Бони и других пеночников Агуэро, на первый взгляд, неожиданно. Однако логика в этом есть. Куну уже 28, в прошлом сезоне он получил пять травм и пропустил 12 матчей, в сентябре 2016-го аргентинец продлил контракт до пенсии (на 3,5 года). Его трансферная стоимость на Transfermarkt достигла пика (60 млн евро) и поползла вниз. Тут же – молодой Габи Жезус, за которого отвалили 32 миллиона евро. Деньги желательно отбить. А на лавке сидит Келечи Ихеаначо – еще один пацан, которому нужна практика.

Пеп встретился с Куном и его агентом для приватного разговора поздно вечером 20 января 2017-го. Вряд ли речь шла о новом контракте – после встречи Агуэро провел только один матч в старте: аргентинец облажался с «Тоттенхэмом» и сел на лавку.

Инсайдеры называют две основные причины вылета Агуэро. Первая (туманная): Агуэро не подходит под схемы Пепа. Вторая (более вероятная): Кун регулярно нарушает дисциплину, а Гвардиолу это просто бесит. Лэмпард рассказал, как Серхио приходил на тренировки с опозданием, а когда Пеллегрини выписывал штраф, отвечал: «Окей, без проблем. Дождись выходных, я сделаю хет-трик, и все будут счастливы». Но есть еще одна, третья причина, по которой уход Агуэро облегчит жизнь Пепа, – амбиции испанца. Гвардиола очень гордится тем, что в атаке «Сити» играют амбициозные дети без серьезных титулов – Жезус, Сане и Стерлинг. Это имиджевая вещь для Пепа: в «Барсе» он сразу же начинал с читом «Месси-Хави-Иньеста». Но теперь Гвардиола докажет всем и самому себе, что умеет создавать команды и игроков без помощи богов.

У Юргена Клоппа и Желько Бувача (физрук-коновал «красных») Кун не забалует, а это пойдет только в плюс его результативности.

Другие варианты, кроме «Ливерпуля», несерьезны для Агуэро. В Китай пока рано. Лига 1 – донный турнир, а в Лиге чемпионов «ПСЖ» профессионально лажает. У всех топов в Англии есть суперфорвады (только «Челси» продает Косту, но в контратакующие схемы Конте с длинными пасами Кун не особо вписывается). У «Мадрида» есть Гризманн и Гамейро, да возвращение икон не удается «индейцам» (Торрес, Мартинес). «Реал» для бывшего матрасника – недоклуб. «Барса» – вечная лавка. «Арсенал» – прощание с трофеями.

Остаться в «Сити» – сидеть под 19-летним Жезусом. Это несерьезно для такого мужчины как Агуэро. Переход в «Ливерпуль» – сохранение привычной среды, буст в деньгах (Юрген, скорее всего, выбьет любую зарплату – у него нет выбора) и реальный шанс доказать Пепу, что он флоп, взяв АПЛ с Клоппом и Коутинью.

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