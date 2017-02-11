Иан Райт: «Арсен Венгер покинет «Арсенал» летом»

Контракт Венгера с «Арсеналом» истекает летом, и, похоже, француз его не продлит. Экс-нападающий «канониров» Иан Райт, игравший под руководством Венгера с 1996 по 1998-й год, уверен, что француз покинет лондонцев в самое ближайшее время. «Я встречался с Венгером и был с ним абсолютно честен. Мы общались несколько часов. Я искренне верю в него, но у меня сложилось впечатление, что все.

В разговоре он упомянул, что его время подходит к концу. Я никогда не слышал от него ничего подобного. Арсен – замечательный человек, но видно, что он устал, выглядит измотанным. Если вы спросите меня, покинет ли Венгер клуб в конце сезона, то я отвечу, что он уйдет», – заявил Райт The Mirror.

Райт выступал за «канониров» с 1991 по 1998-й год. На его счету 128 мячей в 221-м матче за клуб.

Арсен Венгер руководит «Арсеналом» с 1996-го года. С ним лондонцы трижды выигрывали АПЛ, по шесть раз побеждали в Кубке и Суперкубке Англии.

В Премьер-лиге-2016/17 «Арсенал» идет четвертым, уступая лидирующему «Челси» 12 очков.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме