AFP

Моуринью: «Вероятно, следующий сезон будет для Ибрагимовича последним на высоком уровне»

Моуринью: «Вероятно, следующий сезон будет для Ибрагимовича последним на высоком уровне»
Eurosport

1 час назад

Португалец хотел бы, чтобы Златан остался в «МЮ».

Главный тренер «дьяволов» перед матчем 25-го тура АПЛ против «Уотфорда» рассказал о ситуации с продлением контракта со Златаном Ибрагимовичем. «Я уверен, что он останется. Златан пришел с намерением остаться на два года. При этом, в понимании каждого человека, первый год лучше, чем второй.

Он знает, что мы постараемся быть лучше в следующем сезоне и разделить с ним, вероятно, его последний сезон в карьере на высочайшем уровне. Поэтому я уверен, что он останется», – заявил Жозе Sky Sports.

  • На счету Ибрагимовича 15 голов в 23 матчах АПЛ-2016/17.
  • Контракт шведа с «МЮ» предусматривает продление на год.

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