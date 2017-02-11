AFP

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум: «Тренировки Юргена Клоппа сложнее, чем игры»

Вейналдум: «Тренировки Клоппа сложнее, чем игры»
Eurosport

4 мин. назад

Матчи АПЛ как отдых от тренировок.

«То, как мы играем, с таким большим количеством движения, вынуждая соперника создавать пространство, большим движением мяча, нам нужно быть в топ-кондициях. Наши тренировки сложнее, чем игры. Каждое задание, которое мы делаем в преддверии матчей, случается в игре», – приводит слова Жоржиньо Вейналдума Goal.

  • В 22 матчах Вейналдум забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
  • В последних пяти матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 3 очка.
  • Мерсисайдцы побеждали в чемпионате в последний раз в 2016 году.

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