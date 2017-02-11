AFP
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум: «Тренировки Юргена Клоппа сложнее, чем игры»
Матчи АПЛ как отдых от тренировок.
«То, как мы играем, с таким большим количеством движения, вынуждая соперника создавать пространство, большим движением мяча, нам нужно быть в топ-кондициях. Наши тренировки сложнее, чем игры. Каждое задание, которое мы делаем в преддверии матчей, случается в игре», – приводит слова Жоржиньо Вейналдума Goal.
- В 22 матчах Вейналдум забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
- В последних пяти матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 3 очка.
- Мерсисайдцы побеждали в чемпионате в последний раз в 2016 году.
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