Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум: «Тренировки Юргена Клоппа сложнее, чем игры»

«То, как мы играем, с таким большим количеством движения, вынуждая соперника создавать пространство, большим движением мяча, нам нужно быть в топ-кондициях. Наши тренировки сложнее, чем игры. Каждое задание, которое мы делаем в преддверии матчей, случается в игре», – приводит слова Жоржиньо Вейналдума Goal.

В 22 матчах Вейналдум забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

В последних пяти матчах АПЛ «Ливерпуль» набрал 3 очка.

Мерсисайдцы побеждали в чемпионате в последний раз в 2016 году.

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