Северное сияние. Харри Кейн и еще 4 суперзвезды, которым пора срочно валить из «Тоттенхэма»

Гвардиолу прессуют со всех сторон – то за бесполезного Браво, то за никчемного Стоунза, то за неуважение к Агуэро. Венгера дружно отправляют в отставку – «Арсенал» опять не будет чемпионом и рано вылетит из ЛЧ. Моуринью вообще уничтожают в открытую: каждая потеря очков генерирует тексты о том, что «МЮ» в кризисе (по факту – 15 матчей без поражений). Клоппа тоже осыпают оплеухами, хотя человек с полумертвым составом держится за лигочемпионскую зону.

На этом параде вербальных линчеваний кайфует только Маурисио Почеттино, потому что на его «Тоттенхэм» всем строго наплевать. Пятый по стоимости состав в лиге, аккуратные трансферы, минимум понтов – в итоге группировка с лондонского севера спокойно ползет на втором месте.

«Мы – претенденты на титул. До «Челси» всего три победы», – рассуждает Почеттино, но ему никто не верит. «Тоттенхэм» – вечные лузеры, которые не выиграют АПЛ ни в этом году (победитель уже есть), ни в следующем (конкуренты станут еще мощнее), ни в ближайшие лет десять. Это закон жанра: максимум, на что способны сегодняшние «шпоры», – сломать традицию и обойти Арсена Венгера в таблице.

Их матчи приятно смотреть (самый молодой состав в лиге), за них иногда хочется переживать (особенно с грандами), но на вещи нужно смотреть объективно. Алчный босс Дэниэл Леви настроен не на титулы, а на бизнес.

Классным игрокам нет смысла задерживаться в «Тоттенхэме» – там они превратятся в аланов ширеров, то есть в людей, которые гордятся не трофеями, а бесполезной преданностью. Ниже – шорт-лист футболистов, которым однозначно пора искать себе клуб, соответствующий их уровню.

Харри Кейн

Кто: центрфорвард-убийца, самый важный актив президента Леви. Идет на четвертом месте в рейтинге бомбардиров АПЛ за последние пять сезонов (63 гола), хотя отыграл только два с половиной чемпионата. Забивает в среднем 0,77 гола за игру, создает партнерам 0,94 момента за 90 минут, очень хорош в воздушной борьбе (1,5-2 выигранные дуэли за матч в зависимости от турнира), крайне стабилен в этом сезоне (максимум – три матча подряд без гола).

Кейн уже стал топ-игроком, его уход – вопрос кэша. Кто больше предложит, тому он и достанется.

Глупая цитата: «Я не вижу причин, по которым не могу остаться здесь на всю игровую карьеру. Да, некоторых мотивируют деньги, но я не вхожу в эту категорию игроков. Я руководствуюсь амбициями, желанием побеждать, мной движет только это. Я счастлив в «Тоттенхэме»

Цена: 40 миллионов евро

Претенденты: «Ман Юнайтед» и «Реал». Второй вариант очень вероятен – особенно после того как Зидан отверг кандидатуру Обамеянга.

Деле Алли

Кто: самый талантливый полузащитник Англии, лучший игрок января в Премьер-лиге, самый эффективный футболист Европы младше 21 года (11 голов, 2 ассиста). Набрал феерическую форму: 9 голов с 18 декабря. Если Деле сохранит этот уровень до конца сезона, Леви его тупо не удержит – за парня легко отсчитают от 80 до 100 миллионов евро.

Глупая цитата: «Счастлив играть за «Тоттенхэм». Не могу думать о любом другом клубе. Считаю, что здесь лучшие болельщики и тренер» (за три месяца до краха в ЛЧ)

Цена: 20 миллионов евро

Претенденты: есть выбор между «Барселоной», «Реалом», «ПСЖ» и «МЮ». По поводу «Арсенала» Алли сказал следующее: «Лучше завершу карьеру, чем туда перейду». Эта цитата точно не глупая.

Кристиан Эриксен

Кто: один из лучших плеймейкеров АПЛ. Спродюсировал 62 голевых момента (минимум в два раза больше, чем любой другой игрок «Тоттенхэма»), отдал 54 паса под удар, сделал 8 ассистов. Главная фишка Эриксена – стабильность: за последние четыре сезона его показатель созданных шансов не падал ниже 2,2 в среднем за матч (сейчас – 2,9 за 90 минут).

Правда, у Кристиана есть и минус – он обожает лупить издали, но не попадает. Хотя эта проблема касается всего «Тоттенхэма» (208 ударов из-за штрафной/1 гол).

Как и другие «шпоры», Эриксен шикарен в 2017-м: организовал 19 моментов, дал три ассиста, был лучшим в важнейшей игре с «Челси» (2:0). Уговорить Кристиана уйти будет безумно тяжело – по всем интервью складывается ощущение, что парень действительно прикипел к белой футболке.

Глупая цитата: «Тоттенхэм» может сражаться за титул. Мы ни в чем не уступаем «Челси» (декабрь-2016)

Цена: 31 миллион евро

Претенденты: «Реал» и «Бавария» следили за Кристианом со времен «Аякса», но сейчас Эриксена больше всего хотят видеть итальянцы. «Рома» – это несерьезно, а вот «Юве» действительно может сделать убийственное предложение.

Уго Льорис

Кто: самый недооцененный вратарь современности, лучший голкипер АПЛ-2014/15 по версии Opta, самый непробиваемый человек в этом сезоне Премьер-лиги. Уго уже давно перерос уровень «шпор», но остался в команде, воодушевившись подходом Почеттино (до него, по словам Льориса, в «Тоттенхэме» был бардак).

Скорее всего, Уго все равно свалит летом – слишком много хороших предложений, чтобы и дальше ждать трофея в Лондоне.

Глупая цитата: «Менталитет команды, готовой бороться, очень многое для меня значит. Это не на один сезон, это на много лет. Мы готовы противостоять любому клубу» (за полгода до позорного вылета из ЛЧ)

Цена: 24 миллиона евро

Претенденты: «Реал» (предлагает увеличить зарплату в два раза), «ПСЖ» (предлагает ежегодные титулы)

Мусса Дембеле

Кто: самый полезный полузащитник АПЛ. Имеет неброскую статистику, но надежен, как ставка на несухарь Акинфеева в ЛЧ. Блестяще выходит из-под прессинга (иногда за счет обводок – в среднем 3,1 за матч), прекрасен в отборе (3 удачных попытки в среднем за 90 минут), раскидывает мегаточные передачи (доставка пасов в районе 92% в среднем за матч). Абсолютно стержневой игрок, который рискует ничего не выиграть за карьеру (до «шпор» был «Фулхэм»).

Глупая цитата: «Тоттенхэм» – мой клуб, не хочу уходить, потому что люблю радовать наших болельщиков»

Цена: 18 миллионов евро

Претенденты: были варианты с «Наполи» (те же «шпоры») и «Челси», но все слетело. Новые клубы появятся ближе к лету – в этом можно не сомневаться.

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