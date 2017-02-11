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FourFourTwo: Криштиану Роналду – лучший легионер в истории АПЛ, Тьери Анри – второй
Португалец – легенда.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» возглавил список лучших легионеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду опередил занявшего второе место Тьери Анри («Арсенал») и Эрика Кантона («Манчестер Юнайтед»), который стал третьим.
91-е место в списке осталось за Андреем Аршавиным, который с 2009-го по 2013-й выступал за «Арсенал».
- Роналду провел в «Юнайтед» шесть сезонов, сыграл 196 матчей и забил 84 мяча.
- Вместе с «дьяволами» португалец три раза выигрывал Премьер-лигу и один раз Лигу чемпионов.
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