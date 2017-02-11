AFP
«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» и поднялся на четвертое место чемпионата Англии
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «Тоттенхэм» – 2:0.
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0
Голы:
1:0 – Садио Мане, 16'
2:0 – Садио Мане, 18'
- После этого матча «Ливерпуль» поднялся на четвертое место в чемпионате.
- «Тоттенхэм» остался на второй позиции, набрав одинаковое число очков с лондонским «Арсеналом».
- «Шпоры» в следующем матче сыграют в Лиге Европы.
- Лондонский клуб встретится с «Гентом» 16 февраля в 21:00 по московскому времени.
- «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Лестером».
- Стартовый свисток – 25 февраля в 18:00 по Москве.
Календарь и результаты чемпионата Англии
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте