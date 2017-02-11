AFP

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» и поднялся на четвертое место чемпионата Англии

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» и поднялся на четвертое место
Eurosport

7 мин. назад

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» переиграл «Тоттенхэм» – 2:0.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0

Голы:

1:0 – Садио Мане, 16'

2:0 – Садио Мане, 18'

  • После этого матча «Ливерпуль» поднялся на четвертое место в чемпионате.
  • «Тоттенхэм» остался на второй позиции, набрав одинаковое число очков с лондонским «Арсеналом».
  • «Шпоры» в следующем матче сыграют в Лиге Европы.
  • Лондонский клуб встретится с «Гентом» 16 февраля в 21:00 по московскому времени.
  • «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Лестером».
  • Стартовый свисток – 25 февраля в 18:00 по Москве.

Таблица чемпионата Англии

Календарь и результаты чемпионата Англии

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Те самые объятия Фуркада и Шипулина, ставшие главным событием спринта

00:19
Популярные видео
Промахи Фуркада, точнейший Долль и Бё, которому этих самых долей и не хватило
1 964 просмотров3 ч
Австрийская горнолыжница сурово вмазалась в борт после отказа тормозов на финише
1 771 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться