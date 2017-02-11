Eurosport
Защитник «Халла»: «В перерыве Марк Клаттенбург извинился за засчитанный гол Алексиса Санчеса рукой»
«Тиграм» от этого легче не стало.
«Судья извинился перед нами в перерыве и сказал, что в моменте с голом была игра рукой. Очевидно, он осознал свою ошибку. Это должно послужить ему уроком, но вообще-то судейские решения часто принимаются не в вашу пользу, когда вы приезжаете на такие большие стадионы.
Судья сказал, что не свистнул, потому что не был на 100 процентов уверен в нарушении. Далеко не все арбитры способны признать свои ошибки. Здорово, что Клаттенбург сделал это, хотя от этого ситуация для нас лучше не стала», – цитирует Эндрю Робертсона ВВС.
- «Арсенал» обыграл «Халл» со счетом 2:0 благодаря дублю Санчеса.
- Алексис сыграл рукой в эпизоде с первым голом на 34-й минуте.
- На 90-й минуте полузащитник «Халла» Сэм Клукас локтем отбил мяч в штрафной, получил красную карточку, а Санчес забил второй гол с пенальти.
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