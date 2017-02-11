AFP

«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2000 очков в Премьер-лиге

«Манчестер Юнайтед» первым набрал 2000 очков в Премьер-лиге
Eurosport

24 мин. назад

Соперники отстают почти на два полных сезона.

В 25-м туре чемпионата Англии «МЮ» обыграл «Уотфорд» благодаря голам Хуана Мата и Антони Марсьяля (2:0) и набрал 2000-е очко в Премьер-лиге. Ближайший преследователь «Арсенал» отстает на 203 балла.

  • За один полный сезон Премьер-лиги клуб может набрать максимум 114 очков.
  • Премьер-лига пришла на смену Высшему дивизиону Англии в 1992 году.
  • «МЮ» выигрывал Премьер-лигу 13 раз, все остальные клубы – 11. Второе место после манкунианцев занимает «Челси» (4 чемпионства).
  • В сезоне-2016/17 лидирует с 9-очковым отрывом «Челси». «МЮ» отстает на 11 баллов.

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