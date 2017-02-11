Мане, боль. «Ливерпуль» растерзал «Тоттенхэм» за 2 минуты

«Тоттенхэм» перед матчем остался без Роуза и Вертонгена, но игроки сборных Англии и Уэльса казались надежной заменой. Только так не думали два человека на «Энфилде» – Юрген Клопп и Садио Мане. «Ливерпуль» нацеленно бил на правый фланг и пасовал в центр, где рассинхрон Дайера и Алдервейрелда приводил к бедам.

Давление «красных» было таким объемным, что хотелось поискать перед глазами 3D-очки. Атакующая тройка хозяев действовало монолитно и агрессивно, старт матча просто размазал лондонцев по газону. Садио Мане показал, чего не хватало «Ливерпулю» для побед в январе. Никакой Лаллана не погнал бы так настырно к воротам, как это сделал африканец. Он мощно и брутально отодвинул Дайера и пробил Льориса.

Мане – главный икс-фактор в схемах Клоппа, без него команда не представляет, откуда взять энергию в нападении. «Ливерпуль» не играет с высоким форвардом, но использует в роли ложного столба Садио. Он делает примерно то же самое, что условные Крауч с Дефо, но исполняет все в несколько раз быстрее. Сенегальский краек показал, за что его надо любить, в моменте со вторым голом. Дайер обрезал всю команду, Коутиньо попер в нападение, Льорис справился с двумя добиваниями, но Мане пробил так мощно и точно, что не спас бы никто. 2:0 к 18-й минуте.

«Тоттенхэм» было не узнать. Привычный высокий прессинг Почеттино был ни к чему, «Ливерпуль» выходил из-под него в несколько передач и постоянно находил свободного человека, чтобы избавиться от мяча. На «шпор» было жалко смотреть: за 30 минут лондонцы дважды пробили по воротам, но производили пламя только перед штрафной Миньоле. Один Мане спродюсировал в два раза больше плевков, чем команда, идущая на втором месте в чемпионате.

Это был шанс, когда защита «Ливерпуля» была максимально уязвима, но самое оптимальное нападение «Тоттенхэма» даже не притронулось к обороне с лидером в виде Лукаса Лейвы. Даже Уго Льорис придумал какую-то дичь, когда выносил мяч из штрафной и попал в спину Роберто Фирмино. За такое в «Реал» точно не пригласят.

Самое ужасное для Маурисио Почеттино – что лондонский клуб совсем не прибавил после перерыва. У «шпор» не было никакого импульса после выхода из раздевалок, а агрессии добавил только Деле Алли. Английский плеймейкер открыл охоту на Натаниэля Клайна и сурово двинул защитнику по голеностопу. Поразительно, как Алли ушел с поля без желтой карточки.

Лучшим доказательством слабости «Тоттенхэма» был выход из обороны. Дайер с Алдервейрелдом натурально стояли перед своими воротами и не видели кандидатов на длинную передачу. Первый офсайд в матче случился только на 56-й минуте – до этого времени оборона либо четко обрубала передачи на Кейна, либо оставляла грязную работу опорникам. Гости выглядели очень слабо: из пяти ключевых передач четыре выполнили защитники (Дэвис, Тоби, Уокер). Для сравнения: Филиппе Коутиньо трижды давал партнерам возможности для точного удара по воротам. Полузащита «Ливерпуля» работала куда лучше средней линии «Тоттенхэма».

Второй тайм был создан для того, чтобы «красные» удерживали счет. Им даже не пришлось для этого делать что-то сверхъестественное. Проигрывающие Кейн, Сон, Алли и Эриксен не нанесли за половину матча ни одного удара в створ и в принципе не выглядели людьми, которые выгрызли бы внутренности любому за три очка на «Энфилде». Самым опасным моментом тайма был шальной удар Алдервейрелда на 93-й минуте, чтобы застать врасплох Миньоле. С такими шансами невозможно выиграть.

2:0 – «Тоттенхэм» проиграл в 16-м из 25 матчей на «Энфилде». Если есть для клуба с северного Лондона более неудобный стадион, то он находится где-то в аду – мерсисайды бросают «шпор» в жерло вулкана из болельщиков и смотрят, захлебнутся ли они в лаве. Такого слабого матча от «Спёрс» не ожидал никто. Никто, кроме Юргена Клоппа и Садио Мане. Эти мужчины подбросили «Ливерпуль» на четвертое место в Премьер-лиге и пока оставляют без Лиги чемпионов «Сити» и «МЮ». Команда из 11 Мане стала бы вечным королем АПЛ. У немецкого тренера есть еще время до конца сезона, чтобы клонировать главную звезду.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм» – 2:0

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