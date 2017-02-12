Филиппе Коутинью сидел за стенкой, пока Кристиан Эриксен мазал по воротам со штрафного

В 25-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл дома «Тоттенхэм» (2:0). Возможно, результат был бы другим, если бы не хитрость Филиппе Коутиньо. Полузащитник «красных» придумал, как защитить ворота от ударов Кристиана Эриксена со штрафных. Вышло забавно и эффективно.

«Ливерпуль» победил благодаря дублю Садио Мане, набрал 49 очков и занимает четвертое место в АПЛ-2016/17.

«Тоттенхэм» с 50 баллами располагается на второй строчке.

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