Eurosport
Филиппе Коутинью сидел за стенкой, пока Кристиан Эриксен мазал по воротам со штрафного
Ноу-хау бразильца, которое вызывает смех.
В 25-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл дома «Тоттенхэм» (2:0). Возможно, результат был бы другим, если бы не хитрость Филиппе Коутиньо. Полузащитник «красных» придумал, как защитить ворота от ударов Кристиана Эриксена со штрафных. Вышло забавно и эффективно.
- «Ливерпуль» победил благодаря дублю Садио Мане, набрал 49 очков и занимает четвертое место в АПЛ-2016/17.
- «Тоттенхэм» с 50 баллами располагается на второй строчке.
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