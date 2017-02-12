Eurosport

Арсен Венгер: «Мы должны бороться как сумасшедшие»

Венгер: «Мы должны бороться как сумасшедшие»
Eurosport

6 мин. назад

Француз призывает своих игроков не сдаваться.

Главный тренер «Арсенала» посетовал, что будет крайне тяжело противостоять «Челси» в борьбе за титул. «Челси» находится в лучшей позиции: они не играют в Европе и могут готовиться к матчам из недели в неделю.

Но мы должны бороться как сумасшедшие, чтобы остаться в битве с прямыми конкурентами. Тогда мы увидим, какими окажемся в конце сезона», – заявил Венгер Squawka.

  • В матче 25-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Халл» – 2:0.
  • «Канониры» занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 9 очков и имея на игру больше.

Все новости АПЛ

Таблица, в которой трудно найти «Арсенал»

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бронзовый спуск Линдси Вонн сквозь трамплины, о которых ты мечтал на дворовой горке

01:37
Популярные видео
Инструкция по тому, как засунуть пару шайб Лундквисту и все равно проиграть
 236 просмотров5 ч
Бобровский выдал 35 сэйвов и проследил, чтобы «Детройт» уехал с ржавчиной на самолюбии
 770 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться