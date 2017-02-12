Eurosport
Арсен Венгер: «Мы должны бороться как сумасшедшие»
Француз призывает своих игроков не сдаваться.
Главный тренер «Арсенала» посетовал, что будет крайне тяжело противостоять «Челси» в борьбе за титул. «Челси» находится в лучшей позиции: они не играют в Европе и могут готовиться к матчам из недели в неделю.
Но мы должны бороться как сумасшедшие, чтобы остаться в битве с прямыми конкурентами. Тогда мы увидим, какими окажемся в конце сезона», – заявил Венгер Squawka.
- В матче 25-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Халл» – 2:0.
- «Канониры» занимают третье место в таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 9 очков и имея на игру больше.
Таблица, в которой трудно найти «Арсенал»
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