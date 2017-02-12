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Жозе Моуринью: «Я постоянно орал на Марсьяля, чтобы он двигался»

Моуринью: «Я постоянно орал на Марсьяля, чтобы он двигался»
Eurosport

1 час назад

Португалец оценил действия нападающего в матче с «Уотфордом».

Жозе остался доволен действиями игроков в матче 25-го тура Премьер-лиги. Манки дома расправились с «Уотфордом» (2:0), а один из мячей забил Антони Марсьяль. Моуринью похвалил француза за игру. «В последние две недели он работал усерднее, чем обычно. Мне нравится то, что я видел на тренировках, но я по-прежнему считаю, что Антони необходимо больше уверенности.

Во время игры я постоянно орал на него, чтобы он двигался и атаковал защитников. Я собирался начать встречу с Маркусом Рэшфордом, но ему не нужен импульс, поэтому я дал шанс Марсьялю. Мне кажется, что он сыграл достаточно хорошо», – заявил Моуринью Daily Mail.

Ранее Жозе рассказывал, что Марсьяль недостаточно хорошо тренируется, поэтому не попадает в состав.

  • На счету 21-летнего игрока 14 матчей, 3 гола и 4 ассиста в АПЛ-2016/17.
  • «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Челси» на 11 очков.

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