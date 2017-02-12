Eurosport
«Челси» потерял очки после ничьей с «Бёрнли»
В матче 25-го тура чемпионата Англии «Челси» на выезде сыграл вничью с «Бёрнли» – 1:1.
Голы:
0:1 – Педро, 7'
1:1 – Робби Брэйди, 24'
- После этого матча «Челси» останется на первом месте в чемпионате с 60 очками.
- «Бёрнли» – на 12-й строчке с 30 баллами.
- Следующую игру «синие» проведут в Кубке Англии против «Вулверхэмптона».
- Стартовый свисток – 18 февраля в 20:30 по московскому времени.
- Команда Шона Дайча встретится с «Линкольн Сити», этот матч начнется 18 февраля в 15:30 (мск).
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