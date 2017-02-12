AFP
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Ценю заботу Иана Райта, но не готов уйти на отдых»
67-летний специалист полон энергии и хочет делать людей счастливыми.
Арсен Венгер прокомментировал слова экс-форварда «канониров» Иана Райта об усталости и скором уходе француза на покой.
«Мы отужинали вдвоем. Ценю желание Райта, чтобы я отдохнул, но сам я к этому не готов. Возможно, в тот день я выглядел усталым, потому что рано встал.
Я сосредоточен на самом главном: на том, чтобы команда побеждала и показывала хорошую игру. На остальное я повлиять не могу. Моя работа – делать людей счастливыми. Когда у меня это не выходит, я чувствую себя виноватым.
Поэтому для нас важно побеждать», – сказал Венгер ВВС.
- Контракт француза с «Арсеналом» истекает по окончании сезона.
- Райт выступал за «канониров» с 1991 по 1998-й год. На его счету 128 мячей в 221-м матче за клуб.
- После 25 туров «Арсенал» опережает четвертое место на одно очко, но отстает от лидирующего «Челси» на 10 баллов.
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