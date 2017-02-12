Не у Дайча. «Челси» потерял очки в матче с середняком

«Бёрнли» шел на матч с «Челси» как на плаху. Номинально все выглядело как бы нормально, но первые минуты показали, как боится соперника команда Шона Дайча. Клуб из Ланкашира жался к воротам и оставлял огромные зоны на своей трети поля. Движение Педро, Азара и Косты выглядело таким наэлектризованным, словно Конте тер воздушный шарик об голову, а потом приложил его к футболистам.

Поразительно, что «Челси» забил не с первого момента в матче (как обычно), а со второго. Просто «Бёрнли» дарил лондонцам эти шансы, поэтому и Педро, и Азар спокойно мазали по воротам, понимая, что гол все равно придет. Испанец вошел в штрафную, сделал пару финтов и четко послал мяч в сетку. Разрывы между центрбеками были такими огромными, что в них могли бы поместиться все убитые персонажи «Игры престолов».

Педро отлично чувствует себя в построениях Конте и уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. Он редко транжирит моменты – последние шесть мячей он закатил девятью ударами в створ. Легко играть в одной команде с парнем из топ-5 дриблеров Вселенной (Эден) и мужчиной из топ-5 завершителей Галактики (Диего), но забивать в одной компании с ними реально тяжело. Попробуй сказать, что у тебя тоже есть право на гол.

«Челси» еще подоминировал по инерции, а потом увидел, как приходит в себя соперник. «Бёрнли» включился в матч, как по щелчку, будто игроков запрограммировали на пуск в определенное время, но выставили таймер с опозданием на 20 минут. Хозяева плавно переехали на чужую треть поля, заработали стандарт, с которого мог пробить только сумасшедший, и нашли в составе такого безумца. Робби Брэйди завалил голешник, возвращающий во времена Жуниньо Пернамбукано.

После пропущенного мяча лондонцы встряхнулись и отправились в поход за тремя очками. В отрезок с 25-й по 35-ю минуты «синие» владели мячом 75% времени и почти полностью делали этой на чужой половине. Но уже без нужного движения, которое помогало бы раскачать плотность в обороне «Бёрнли». Выяснилось, что вторая волна атаки у «Челси» была либо не в форме, либо не видела каналов, по которым можно врываться к лицевой и получать мяч на скорости. Ни Маркос Алонсо, ни Виктор Мозес не выдали какого-то огня, который поджег бы штрафную Тома Хитона.

И «Челси» мало бил по воротам и совсем редко попадал в створ. У голкипера хозяев было очень мало работы, за которую его стоит хвалить, хотя Хитон – из тех, кто спасает в нужные моменты, это держит «Бёрнли» в середине таблицы. Смотреть за мучениями лондонцев было неловко, соперник оборонялся четко и не давал ни шанса Диего Косте. Испанский страйкер делал слишком много касаний в штрафной, суетился и остался на поле только из-за веры Конте в чудо.

В конце алленаторе перестроил игру команды, подсоединил схему с четырьмя защитниками, выдвинул на первый план Фабрегаса, Виллиана и Батшуайи, но запомнился из всех только Сеск. Но самым огненным полузащитником выглядел, как ни странно, Н’Голо Канте. Только зубастый опорник из всей звездной средней линии «Челси» не боялся ответственности и шел вперед, что удивляло всех на стадионе «Тёрф Мур».

Главным игроком «Бёрнли» был Джоуи Бартон. Бывший футболист «Ман Сити» и перехватывал, и подчищал хвосты за полузащитой, и раздавал передачи. Бартон в команде с зимы, но уже наладил взаимопонимание с Лоутоном, отдав ему на ход турбопас в штрафную. Жаль, что крайний защитник смутился перед Куртуа, как прыщавый школьник перед сексом.

Шон Дайч откровенно не надеялся на победу и тянул эту ничью, которая особо ничего не дала его команде, но и просто один балл в игре с будущим чемпионом – это сильно. «Челси» потерял очки, но после поражения «шпор» на «Энфилде» увеличил отрыв до 10 пунктов. Матчей становится все меньше, шансов кому-то догнать «синих» не видно совсем. Хотя если таких игр, как с «Бёрнли», у Лондона выдастся еще штук пять, «Сити» подберется совсем близко. Работа Антонио Конте – не допустить этого.

«Бёрнли» – «Челси» – 1:1

Все-все-все главные истории в вашем телеграме