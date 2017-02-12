«Лестер» стал первым действующим чемпионом Англии, не забивавшим 6 матчей подряд

В 25-м туре Премьер-лиги «Лестер» потерпел очередное поражение, уступив «Суонси» со счетом 0:2. Безголевая серия команды Клаудио Раньери достигла 10 игровых часов. Вдобавок «Лестер» стал первым действующим чемпионом Англии, который не забивал 6 матчей подряд.

2017-й год чемпионы Англии-2015/16 начали с нулевой ничьей с «Мидлсбро», после чего потерпели 5 поражений с общим счетом 0:12. «Лестер» – первая команда, начавшая календарный год с 6 матчей без голов, со времен «Стока»-1984/85.

«Лестер» – единственная профессиональная команда Англии (4 высших дивизиона), не забивавшая в чемпионате в 2017-м.

«Лестер» – единственная команда большой пятерки европейских лиг, не забивавшая в чемпионате 2017-м.

Чемпионы Англии на 1 очко опережают зону вылета.

Чуть лучше дела у «Лестера» идут в Кубке Англии. В 2017 году «лисы» одержали 2 две победы при 1 ничьей и забили 7 мячей.

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