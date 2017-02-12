Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери: «У нас две проблемы. Мы пропускаем и не забиваем»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери знает главные ошибки команды.

«Сегодя я хотел начать сезон заново, но невероятно: ничего не изменилось. Мы начали хорошо, но первые два удара в створ наших ворот превратились в голы. Очень тяжело вернуться в игру после такого. Я не могу поверить в то, что происходит в этом сезоне.

У нас две проблемы. Мы пропускаем и не забиваем. Мы должны сесть и поговорить вместе, чтобы найти пути выхода из этой ситуации, невозможно продолжать так играть.

В это невозможно поверить. Мы начали хорошо, мы хотели добиться хорошего результата в матче с другой командой из зоны вылета.

Наши мысли полностью в АПЛ. Кубок Англии и Лига чемпионов – это немного другое», – приводит слова Раньери BBC.

«Лестер» проиграл «Суонси» со счетом 0:2.

«Лестер» – единственная профессиональная команда Англии (4 высших дивизиона), не забивавшая в чемпионате в 2017-м.

«Лестер» – единственная команда большой пятерки европейских лиг, не забивавшая в чемпионате 2017-м.

Чемпионы Англии на 1 очко опережают зону вылета.

Чуть лучше дела у «Лестера» идут в Кубке Англии. В 2017 году «лисы» одержали 2 две победы при 1 ничьей и забили 7 мячей.

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