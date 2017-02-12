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Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Обвинения Жозе Моуринью? Не буду отвечать»
Словесный вызов тренера «Манчестер Юнайтед» не был принят.
На пресс-конференции Антонио Конте попросили прокомментировать слова Жозе Моуринью, который в субботу обвинил «Челси» в оборонительном футболе.
«Я не люблю отвечать другим тренерам. Мне не нравятся эти игры с подколами. У меня уже был подобный опыт.
Если кто-то считает, что борьба за титул окончена, я отвечу им: нет. На мой взгляд, шесть команд до сих пор претендуют на победу. Случиться может всякое», – цитирует Конте Goal.com.
- «Челси» лидирует после 25 туров с 60 очками. «МЮ» отстает на 12 баллов и идет шестым.
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