Главный тренер «Челси» Антонио Конте: «Обвинения Жозе Моуринью? Не буду отвечать»

На пресс-конференции Антонио Конте попросили прокомментировать слова Жозе Моуринью, который в субботу обвинил «Челси» в оборонительном футболе.

«Я не люблю отвечать другим тренерам. Мне не нравятся эти игры с подколами. У меня уже был подобный опыт.

Если кто-то считает, что борьба за титул окончена, я отвечу им: нет. На мой взгляд, шесть команд до сих пор претендуют на победу. Случиться может всякое», – цитирует Конте Goal.com.

«Челси» лидирует после 25 туров с 60 очками. «МЮ» отстает на 12 баллов и идет шестым.

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