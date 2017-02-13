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Златан Ибрагимович: «Я уже выполнил условия для продления контракта с «МЮ», но торопиться не буду»
Шведский форвард держит ситуацию под контролем.
«Выполнил ли я условия продления контракта? Что-то вроде этого, но ничего еще не подписано. Дело во мне. Нужно запастись терпением. Посмотрим, что произойдет», – цитирует Златана Ибрагимовича ESPN.
- Ибрагимович перешел в «МЮ» в июле 2016 года на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.
- В 34 матчах швед забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.
- После 25 туров АПЛ «МЮ» занимает шестое место.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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