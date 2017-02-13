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Златан Ибрагимович: «Я уже выполнил условия для продления контракта с «МЮ», но торопиться не буду»

Ибрагимович: «Я уже выполнил условия для продления контракта с «МЮ», но торопиться не буду»
Eurosport

1 час назад

Шведский форвард держит ситуацию под контролем.

«Выполнил ли я условия продления контракта? Что-то вроде этого, но ничего еще не подписано. Дело во мне. Нужно запастись терпением. Посмотрим, что произойдет», – цитирует Златана Ибрагимовича ESPN.

  • Ибрагимович перешел в «МЮ» в июле 2016 года на правах свободного агента и подписал контракт на один сезон.
  • В 34 матчах швед забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.
  • После 25 туров АПЛ «МЮ» занимает шестое место.

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