AFP

«Иди на *** [фиг], Варди. Ты ****** [берешь]». Песня фанатов «Суонси» о Джейми

«Иди на *** [фиг], Варди. Ты ****** [берешь]». Песня фанатов «Суонси» о Джейми
Eurosport

31 мин. назад

«Лебеди» клюют раненного «лиса».

В 25-м туре чемпионата Англии «Лестер» проиграл на выезде «Суонси» со счетом 0:2, установив по ходу ряд сухих антирекордов. Унижения действующих чемпионов на поле болельщикам «лебедей» показалось мало. Объектом для насмешек они выбрали лучшего футболиста АПЛ-2016/17.

  • Варди забил 24 гола в 36 матчах чемпионата Англии-2015/16.
  • «Лестер» стал первым действующим чемпионом АПЛ, не забивавшим 6 матчей подряд.
  • Команда Клаудио Раньери находится в одном очке от зоны вылета.
  • За всю историю чемпионатов Англии лишь раз действующий чемпион вылетал из высшего дивизиона («Манчестер Сити» в сезоне-1936/37).

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