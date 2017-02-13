«Иди на *** [фиг], Варди. Ты ****** [берешь]». Песня фанатов «Суонси» о Джейми

В 25-м туре чемпионата Англии «Лестер» проиграл на выезде «Суонси» со счетом 0:2, установив по ходу ряд сухих антирекордов. Унижения действующих чемпионов на поле болельщикам «лебедей» показалось мало. Объектом для насмешек они выбрали лучшего футболиста АПЛ-2016/17.

Варди забил 24 гола в 36 матчах чемпионата Англии-2015/16.

«Лестер» стал первым действующим чемпионом АПЛ, не забивавшим 6 матчей подряд.

Команда Клаудио Раньери находится в одном очке от зоны вылета.

За всю историю чемпионатов Англии лишь раз действующий чемпион вылетал из высшего дивизиона («Манчестер Сити» в сезоне-1936/37).

Таблица Премьер-лига

Подписывайтесь на наш канал в телеграме