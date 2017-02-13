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Жозе Моуринью: «Мы будем тренироваться в холод на плохих полях и сыграем 3 матча»

Моуринью: «Мы будем тренироваться в холод на плохих полях и сыграем 3 матча»
Eurosport

35 мин. назад

Португалец снова включил режим нытика.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» разочарован плотным игровым графиком команды. В ближайшие дни манчестерцы сыграют три матча подряд. «Остальные команды будут наберут очки, это точно. Мы играем в Лиге Европы, нас ждет финал Кубка. Мы знаем, что в этот момент «Саутгемптон», вероятно, получит несколько выходных. Не знаю, поедут ли они в какое-то красивое место с хорошей погодой, чтобы подготовиться к финалу.

Знаю только то, что их следующий матч – финал, а мы проведем три игры. Мы должны тренироваться в холод на плохих полях. Ситуация нелегкая, но мы должны получить удовольствие от игры и от важных матчей», – заявил Жозе Goal.com.

  • С 16 по 22 февраля «МЮ» проведет два матча против «Сент-Этьена» в Лиге Европы и сыграет В Кубке Англии с «Блэкберном».
  • В АПЛ «дьяволы» идут шестыми, уступая лидирующему «Челси» 12 очков.

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