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«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и вышел на второе место

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и вышел на второе место
Руслан Хрипун

1 час назад

В матче 25-го тура чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.

«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 0:2

Голы:

0:1 – Рахим Стерлинг, 29'

0:2 – Серхио Агуэро, 69'

  • «Борнмут» – любимая команда Стерлинга. В ворота «вишен» в АПЛ полузащитник отправил пятый мяч.
  • «Борнмут» проиграл четвертый матч против «Сити» в АПЛ. Команда Эдди Хау забила в противостоянии 1 мяч и пропустила 15.
  • «Сити» набрал 52 очка и вышел на второе место. Парни Гвардиолы отстают от лидирующего «Челси» на 8 пунктов.

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