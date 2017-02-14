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«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и вышел на второе место
В матче 25-го тура чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы выиграла со счетом 2:0.
«Борнмут» – «Манчестер Сити» – 0:2
Голы:
0:1 – Рахим Стерлинг, 29'
0:2 – Серхио Агуэро, 69'
- «Борнмут» – любимая команда Стерлинга. В ворота «вишен» в АПЛ полузащитник отправил пятый мяч.
- «Борнмут» проиграл четвертый матч против «Сити» в АПЛ. Команда Эдди Хау забила в противостоянии 1 мяч и пропустила 15.
- «Сити» набрал 52 очка и вышел на второе место. Парни Гвардиолы отстают от лидирующего «Челси» на 8 пунктов.
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