Кабала Вилли. Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг и еще 2 героя победы «Сити» в Борнмуте

Окрыленный Стерлинг

«Борнмут» в этом сезоне не раз доказывал, что на своем поле с ним лучше не шутить. «Ливерпуль» выгреб здесь со счетом 3:4, а «Арсенал» вырвал ничью 3:3 только на 92-й минуте.

«Сити» начал осторожно, проводя робкие контратаки за счет скорости Стрелинга и врываний реактивного Жезуса в штрафную. В одном из моментов 19-летний бразилец оступился, подвернул лодыжку, и вместо него вышел давно ни у кого не сидевший за спиной Агуэро.

У гостей сразу лучше стал держаться мяч, Стерлинг замучил соперников ускорениями и в середине первого тайма открыл счет. «Вишням» не повезло, что мяч после прострела Сане прошмыгнул в домик одному защитнику, зацепил другого и лег точно на ногу Рахиму.

Стерлинг почувствовал уверенность, он часто менялся с Сане флангами и это принесло успех во втором тайме. Агуэро нужно было лишь не промахнуться по мячу после паса Стерлинга с нескольких метров.

Одна из причин отличной игры вингера – новая любовь. В декабре прошлого года Стерлинг женился на 22-летней Пэйдж Милиан, которая в начале февраля родила ему сына. Мальчика назвали Тьяго Ромео.

Полезный Агуэро

Выбор Гвардиолы в пользу Жезуса очевиден – бразилец по интенсивности и давлению на защитников заметно превосходит Агуэро. Если в среднем аргентинец пробегает за матч 9,79 км, то Габриэль – 11,32. Кроме того, он делает почти на 20% больше забеганий и лучше прессингует.

Для игры с «Борнмутом» Агуэро подошел лучше. Если стихия Жезуса – ускорения после проникающих передач, то Серхио менее зависим от партнеров. Аргентинец часто опускался в поисках мяча чуть ли не к центральному кругу и постепенно наладил его поставку в штрафную не только через фланги, но и центр. Такими действиями он разбил игру соперника. Серхио нанес 5 ударов по воротам (2 в створ), выиграл 4 единоборства и забил второй мяч.

Надежный Кабальеро

Гвардиола признал ошибку с излишним доверием к Браво и выпустил в третьей игре подряд 35-летнего Кабальеро. И тот снова отыграл практически без ошибок. Вилли, как это любит тренер, много и качественно работал ногами, начиная атаки, классно действовал на выходах (у Браво с этим беда) и несколько раз спас команду после ударов в упор. Аргентинец получил от WhoScored оценку 7,5 – выше только у Стерлинга и Фернандиньо.

Универсальный Фернандиньо

Гвардиола раскрывает в 31-летнем бразильцев все новые и новые таланты, кроме умения распускать руки, конечно. В первом после отбытия очередной дисквалификации матче Ферна действовал справа в обороне, а теперь впервые в карьере сыграл слева. Для регулярных подключений в атаку номинальному опорнику уже не хватает скорости, зато в позиционной игре он бесподобен. Фернандиньо сдержал на фланге резкого Айба, а после замены Туре ушел в середину поля и не дал «вишням» собраться с мыслями о финальном штурме.

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