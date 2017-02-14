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Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» сделал миллиард передач в матче с «Борнмутом»

Гвардиола: «Сити» сделал миллиард передач»
Eurosport

47 мин. назад

Испанец доволен, что тики-така заработала.

«Мы качественно сыграли. Доволен увиденным, особенно в последние 15 минут матча. Все сделали правильно и добыли результат, сделав миллиард передач. Важно забивать голы, которых нам не хватает, но в этом нет ничего страшного.

Отставание от «Челси» все еще очень велико. Мы сосредоточены исключительно на ближайшем матче.

Что касается травмы Жезуса, то, надеюсь, она не слишком серьезна. Надо подождать вторника», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

  • Матч 25-го тура «Борнмут» – «Сити» завершился победой «горожан» – 2:0.
  • Команда Пепа Гвардиола набрала 52 очка и поднялась на второе место в АПЛ.
  • От лидирующего «Челси» «Сити» отстает на 8 баллов.

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