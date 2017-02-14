Reuters
Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» сделал миллиард передач в матче с «Борнмутом»
Испанец доволен, что тики-така заработала.
«Мы качественно сыграли. Доволен увиденным, особенно в последние 15 минут матча. Все сделали правильно и добыли результат, сделав миллиард передач. Важно забивать голы, которых нам не хватает, но в этом нет ничего страшного.
Отставание от «Челси» все еще очень велико. Мы сосредоточены исключительно на ближайшем матче.
Что касается травмы Жезуса, то, надеюсь, она не слишком серьезна. Надо подождать вторника», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.
- Матч 25-го тура «Борнмут» – «Сити» завершился победой «горожан» – 2:0.
- Команда Пепа Гвардиола набрала 52 очка и поднялась на второе место в АПЛ.
- От лидирующего «Челси» «Сити» отстает на 8 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте