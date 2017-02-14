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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поддержал игрока «Борнмута» после смерти ребенка

Гвардиола поддержал игрока «Борнмута» после смерти ребенка
Eurosport

25 мин. назад

Испанец умеет быть внимательным.

Теплая встреча мужчин состоялась сразу после финального свистка матча 25-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Сити». Гвардиола выразил Гарри Артеру соболезнования в связи со смертью новорожденной дочери в 2015-м.

«Я сожалею, что такое случилось с вами. Желаю вам всего наилучшего», – сказал Пеп сопернику.

«Он выразил наилучшего пожелания мне и моей девушке. Глубоко уважаю Гвардиолу и следил за ним еще в «Барселоне». Для меня он лучший тренер в мире. Не думаю, что кто-то достигнет его уровня», – сказал Артер Independent.

«Он скоро станет отцом, поэтому я поздравил его и его девушку. Знаю, что произошло с ним в прошлом и надеюсь, что теперь все будет хорошо», – объяснился Гвардиола.

  • Матч 25-го тура «Борнмут» – «Сити» завершился победой «горожан» – 2:0.
  • Команда Пепа Гвардиола набрала 52 очка и поднялась на второе место в АПЛ.
  • От лидирующего «Челси» «Сити» отстает на 8 баллов.

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