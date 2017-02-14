Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поддержал игрока «Борнмута» после смерти ребенка

Теплая встреча мужчин состоялась сразу после финального свистка матча 25-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Сити». Гвардиола выразил Гарри Артеру соболезнования в связи со смертью новорожденной дочери в 2015-м.

«Я сожалею, что такое случилось с вами. Желаю вам всего наилучшего», – сказал Пеп сопернику.

«Он выразил наилучшего пожелания мне и моей девушке. Глубоко уважаю Гвардиолу и следил за ним еще в «Барселоне». Для меня он лучший тренер в мире. Не думаю, что кто-то достигнет его уровня», – сказал Артер Independent.

«Он скоро станет отцом, поэтому я поздравил его и его девушку. Знаю, что произошло с ним в прошлом и надеюсь, что теперь все будет хорошо», – объяснился Гвардиола.

Матч 25-го тура «Борнмут» – «Сити» завершился победой «горожан» – 2:0.

Команда Пепа Гвардиола набрала 52 очка и поднялась на второе место в АПЛ.

От лидирующего «Челси» «Сити» отстает на 8 баллов.

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