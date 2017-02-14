Вингер, за которого «Борнмут» заплатил 18 миллионов евро, 1 раз попал в створ за 19 матчей

Летом 2016-го «Борнмут» провернул крупную сделку и вывалил за Айба 18 млн евро. Но у Джордона не пошло: в 19 матчах за «вишенок» вингер не отметился результативными действиями и лишь однажды попал в створ.

С 2012-го по 2016-й Айб был игроком «Ливерпуля».

В 41 игре за мерсисайдцев Джордан забил 1 мяч.

В активе 21-летнего вингера 4 игры за молодежную сборную Англии.

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