Reuters
Вингер, за которого «Борнмут» заплатил 18 миллионов евро, 1 раз попал в створ за 19 матчей
Джордон Айб что-то делает не так.
Летом 2016-го «Борнмут» провернул крупную сделку и вывалил за Айба 18 млн евро. Но у Джордона не пошло: в 19 матчах за «вишенок» вингер не отметился результативными действиями и лишь однажды попал в створ.
- С 2012-го по 2016-й Айб был игроком «Ливерпуля».
- В 41 игре за мерсисайдцев Джордан забил 1 мяч.
- В активе 21-летнего вингера 4 игры за молодежную сборную Англии.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте