Следующий гол Антони Марсьяля обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 миллионов евро

В матче АПЛ против «Уотфорда» Марсьяль забил 24-й гол за «красных дьяволов». В соглашении «МЮ» и «Монако» есть пункт, согласно которому англичане заплатят монегаскам еще 10 млн евро, когда француз забьет 25 мячей, сообщает The Telegraph.

За трансфер Антони «МЮ» уже заплатил 50 млн евро.

В АПЛ-2016/17 21-летний форвард провел 14 матчей, забил 3 мяча и выполнил 4 ассиста.

В ближайшем туре чемпионата Англии «МЮ» на «Этихаде» сыграет с «Сити».

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