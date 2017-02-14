AFP

Следующий гол Антони Марсьяля обойдется «Манчестер Юнайтед» в 10 миллионов евро

Следующий гол Марсьяля обойдется «МЮ» в 10 миллионов евро
Eurosport

35 мин. назад

«Монако» уже ждет перевода.

В матче АПЛ против «Уотфорда» Марсьяль забил 24-й гол за «красных дьяволов». В соглашении «МЮ» и «Монако» есть пункт, согласно которому англичане заплатят монегаскам еще 10 млн евро, когда француз забьет 25 мячей, сообщает The Telegraph.

  • За трансфер Антони «МЮ» уже заплатил 50 млн евро.
  • В АПЛ-2016/17 21-летний форвард провел 14 матчей, забил 3 мяча и выполнил 4 ассиста.
  • В ближайшем туре чемпионата Англии «МЮ» на «Этихаде» сыграет с «Сити».

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