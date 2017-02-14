Sport: нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус выбыл на 2-3 месяца

Травму Габриэл получил в матче чемпионата Англии против «Борнмута» уже на 15-й минуте. Журналистка Sport Веро Брунати сообщает, что Жезус сломал пятую плюсневую кость и пропустит от двух до трех месяцев.

Существует вероятность, что сезон для бразильца завершен.

В чемпионате Англии-2016/17 Габриэл провел 4 матча, забил 3 гола и сделал ассист.

«Сити» победил «Борнмут» со счетом 2:0.

Страница Eurosport.ru на Vk.com ощущает потерю