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Sport: нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус выбыл на 2-3 месяца
Футболист повредил плюсневую кость и может больше не появиться на поле в сезоне-2016/17.
Травму Габриэл получил в матче чемпионата Англии против «Борнмута» уже на 15-й минуте. Журналистка Sport Веро Брунати сообщает, что Жезус сломал пятую плюсневую кость и пропустит от двух до трех месяцев.
Существует вероятность, что сезон для бразильца завершен.
- В чемпионате Англии-2016/17 Габриэл провел 4 матча, забил 3 гола и сделал ассист.
- «Сити» победил «Борнмут» со счетом 2:0.
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