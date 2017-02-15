Клуб, который я ненавижу. «Арсенал»

«Арсенал» напоминает постаревшего альфонса, который много лет назад одним взглядом охмурял поклонниц, а теперь поседел и сгорбился, но все равно выходит на охоту. Лондонцы 13 лет не хлестали шампанское из чемпионского кубка, зато по-прежнему спрашивают с болельщиков по высшим стандартам.

В прошлом году АПЛ подписала трехлетний контракт с компаниями Sky Sports и BT Sports на 5,86 миллиарда евро, а «Арсенал» почему-то посчитал это поводом задрать цены на билеты. Самый дорогой разовый пропуск на «Эмирейтс» в сезоне-2016/17 стоит 1 189 евро – на 29 евро дороже, чем у второго спеца по дойке фанатов «Тоттенхэма». И это все за обветшавший бренд, безвкусицу и старое кино в виде домашнего позора от «Уотфорда».

Сезонный абонемент на домашние матчи «канониров» облегчает кошелек фанов на 2 362 евро – дороже в Европе стоит только безлимит «ПСЖ» (3 036 евро). С учетом среднего заработка жителей в Англии, ради самого дешевого билета, фанатам «Вест Хэма» нужно работать 40 часов в неделю, тогда как болельщику «Арсенала» – 96. Боссы «Арсенала» вечно связывают высокие цены с мощными тратами на строительство «Эмирейтс». Но стадион сдали в эксплуатацию 11 лет назад, а дешевле не становится.

Венгер, умоляю, угомонись. Ненависть к тебе давно трансформировалась в жалость, а для любого мужика это низко. После подписания первого контракта с «канонирами» в 1996-м Арсен пообещал жене Энни: «Дорогая, еще максимум пять лет, и я закончу карьеру». И обманывал ее много-много раз. Француз давно стал Дунканом Маклаудом, а болельщики «Арсенала» – кукушками, каждый раз неправильно отвечающими на вопрос «Сколько?». Венгер, я ненавижу тебя в том числе и за то, что не держишь слово.

После влета «Арсеналу» прошлой осенью Антонио Конте перешел на игру в три защитника, выдав серию из 13 побед подряд. Венгер заплесневел настолько, что ни годы без трофеев, ни поражения вроде 2:8 от «МЮ» в 2012 году, не побудили его к переменам. Используемая схема 4-2-3-1 всегда актуальна, но при этом не меняется ровно никогда, облегчая задачу сопернику. Меня воротит от застоя длиною в 21 год – даже Брежнев правил меньше.

Если раньше Арсена мотивировали трофеи или противостояние с Фергюсоном, то теперь у него безграничная власть, которая расхолаживает не только короля, но и окружение. Венгер – анахронизм, функционирующий в наше время лишь потому, что сытое и довольное руководство «Арсенала» наделило тренера привилегией самому решать, когда остановиться.

Контракт Венгера заканчивается в июне 2017-го, и Арсен его непременно продлит. Это можно привычно стерпеть, если бы не циничная подводка 67-летнего француза: «Моя работа – делать людей счастливыми. Когда у меня это не выходит, я чувствую себя виноватым». Покажите хоть одного человека, которого за последние десять лет он осчастливил? Даже жена Арсена устала от обещаний и развелась с ним три года назад – к сожалению, болельщики «канониров» лишены такой красной кнопки.

«Арсенал», я ненавижу тебя потому, что знаю: эпоха поражений и несуразных отмазок человека, не выходящего из зоны комфорта – а это неестественное для любого тренера состояние – продолжится. Как и жизнедеятельность сайта, отсчитывающего годы с момента последнего триумфа «Арсенала».

Азиатские и арабские миллиардеры вбухивают деньги в клубы, не особо парясь о цене вопроса. Их можно понять и даже простить – воротилам, которым некуда девать деньги, нужно себя как-то баловать. Для них победа в чемпионате – вопрос статуса, а не профита. Фанаты могут сколько угодно вывешивать баннеры «Четвертое место – не трофей», «Любим команду, кладем на режим».

Я ненавижу мажоритарного акционера Стэна Кронке за то, что ему плевать. Он в сто раз хуже семейства Глэйзеров, царящего в «МЮ». У них схожий с Кронке подход, ориентированный, прежде всего, на прибыль. Но те хотя бы понимают, что болельщики «Юнайтед» слишком гордые, чтобы жить без трофеев. В последние 10 лет «канониры» превратились из клуба с великими традициями в мощнейшую бизнес-машину. Безразличную, кощунственную и холодную. С каждым годом в футболе «Арсенала» все меньше красоты и эмоций.

Вы помните, чтобы «Арсенал» вырывал победы на последних минутах? Ах, да, в прошлом году над «Лестером» – это было круто. Еще над «Бёрнли» в Кубке Англии – тоже неплохо. А над «Челси», «Ливерпулем, «МЮ»? Негусто. Куда чаще «канониры» сливаются, когда нужно взять три очка кровь из носу, даже у средней команды.

«Команда оказалась не готова к матчу психологически», – сказал Венгер после второго подряд домашнего поражения от «Уотфорда». Разве можно представить, что во времена убийц вроде Адамса или Виейра у игроков «Арсенала» не хватило характера? В нынешнем «Арсенале» некому повести команду за собой – сейчас это шайка бесхарактерных дам, легкомысленных и способных лишь выклянчивать улучшенный контракт.

«Арсенал», я любил тебя за шедевры Тьерри Анри и Денниса Бергкампа, непроходимость Сола Кэмпбелла и харизму Виейра. В 2004-м, когда «Арсенал» стал чемпионом, не проиграв ни одного матча (серия из 49 матчей), «канониры» брали тонким балансом между английскими и иностранными игроками. 14 февраля 2005 года стал для венгеровского «Арсенала» точкой невозврата. «Канониры» первыми в Европе выставили состав, в котором на поле вышли 11 легионеров, а в запасе не было ни одного игрока с британским паспортом. Венгер заблудился в экспериментах, а «Арсенал» утратил способность к самоидентификации.

Вместо того чтобы козырять трофеями, руководители клуба и Венгер жонглируют эфирными достижениями, вроде воспитания игроков или красивым голом в ворота «Барселоны» при поражении 1:5. Как можно гордиться тем, что Фабрегас, Ван Перси и Насри слиняли в клубы, где они, наконец, выиграли трофеи?

Футбольный клуб без четкой цели, ориентированный исключительно на обогащение владельцев – утопия. «Арсенал» стал Дорианом Греем нашего времени. Я ненавижу его еще и за то, что он боится себе в этом признаться.

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