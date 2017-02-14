Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Уле-Айнар Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории»

Главный тренер мерсисайдцев рассказал о предпочтениях среди спортсменов из зимних видов спорта и назвал фамилию любимчика. «Я никогда не был в Норвегии, но люблю зимние виды спорта. Какие? Особенно биатлон. Я родом из Шварцвальда – немецкого региона зимних видов спорта. Для меня Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории.

Он же почти моего возраста (Клоппу – 49, Бьорндалену – 42). Я очень уважаю биалонистов. Восхищаюсь ими», – заявил Клопп «TV2».

Клопп возглавляет «Ливерпуль», с которым занимает пятое место в таблице АПЛ.

Бьорндален – 8-кратный Олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира.

Турнирная таблица Премьер-лиги, где «Ливерпуль» пока не в ЛЧ

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