AFP
«Тоттенхэм» – единственный клуб топ-7 АПЛ, в котором не играют бывшие игроки «Челси»
Бывшие игроки «Челси» есть даже в самом «Челси».
В составе «шпор» нет ни одного игрока с опытом игры за «синих». В остальных шести клубах, лидирующих в Премьер-лиге, включая «Челси», такие футболисты есть. За «Эвертон» играет Ромелу Лукаку, за «МЮ» – Хуан Мата, за «Ливерпуль» – Дэниел Старридж, за «Арсенал» – Петр Чех, за «Ман Сити» – Кевин де Брёйне, и за «Челси» – вернувшиеся в клуб Давид Луис и Неманья Матич.
- «Тоттенхэм» располагается на третьем месте в таблице АПЛ. На счету команды Маурисио Почеттино 50 очков в 25 матчах.
Турнирная таблица Премьер-лиги
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