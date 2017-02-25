Он уехал жить в Лондон. Как «Челси» делает Н'Голо Канте идеальным

Баджо сорвался с цепи и рванул в свободную зону. Предложение было идеальным, но мяч снова застрял у центрального круга. «Снова этот Конте. Цепная собака, которой лучше не давать мяч», – психовал форвард. Подобные эпизоды стали обыденностью в жизни «Ювентуса» начала 90-х. «Бьянконери» строились вокруг Роберто и Антонио. Первый забивал, а второй мешал забивать. Нередко – и своей команде.

Зидан переплюнул Конте по каноничности для «синьоры», потому что лучше создавал. В то время спутники не сканировали поле, собирая статистику с теплокартами. – нюансы подмечались только на глаз. Антонио уловил, что проблема в чрезмерном количестве горизонтальных передач. Уже тогда началась работа над ошибками, которая найдет применение в следующем веке и другой стране.

Воспоминание пригодилось, когда Конте-тренеру подвезли работящего француза для опорной зоны «Челси». Ноунейм уже обратился в лучшего волнореза АПЛ: за его спиной сверкала одна из ключевых ролей в чемпионской истории «Лестера». Н’Голо отбирал 4,7 раза матч, плюсуя по 4,2 перехвата, а партнеры признали его лучшим игроком сезона. Но в нимбе и закольцевалась знакомая для Антонио проблема, которая постоянно тормозила мяч у центрального круга.

В Лондоне она вылезла наружу – при трех защитниках важно быстрее продвигать мяч на чужую треть. Н’Голо штамповал качественные отборы (3,6 за матч – лучший показатель у «синих»), покрывая всю поверхность Земли, которая не вода. Но горизонтальных перекатов было через край – почти 40% от всех пасов до Boxing Day. «Снова этот Канте. Цепная собака, которой лучше не давать мяч». Возможно, так срывался уже Диего Коста.

Антонио все исправил. «Н’Голо восхищает меня. Он вообще не устает, очень хорош в обороне и прогрессирует в созидании. Его главный недостаток – лонгболы. Я тоже страдал от него, поэтому мы грамотно работаем», – откровенничал тренер. Грамотность возвела француза на четвертое место в «Челси» по длинным передачам (3,9 за матч). Лучше только Давид Луис, Матич и Куртуа. И с таким индивидуальным подходом это не предел.

Конте фильтрует лишние пасы у опорника не только лонгболами. Н’Голо отвечает за начало атак «Челси», если кудрявый защитник или вингбеки в невыгодной позиции. Когда француз принимает мяч, Аспиликуэта и Кэйхилл выдвигаются на одну линию с ним. Это позволяет Мозесу и Алонсо расположиться максимально широко, не сужая фронт. Матич поднимается выше (оттуда выросли 5 из 6 ассистов Неманьи), отцепляя лишнюю опеку от Азара и Косты.

Посмотрите таблицу АПЛ. Подобная схема работает исправно и превращает Канте в качественного низкого реджисту. Антонио зажигается адским пламенем, когда француз выбирает неоптимальный вариант для атаки. Он закладывает в игроке рефлекс, который был у Пирло и есть у Кэррика. Редчайший дар дергать за ниточки из-за ширмы, куда сложно дотянуться любому сопернику.

Все напоминает Макелеле – культового персонажа для «Стэмфорд Бридж». Подобные аналогии возбуждают в фанатах самые приятные чувства. Стать иконой по прообразу трудолюбивого мужика, а не попсовой суперзвезды – идеальная история для огромного порта под названием Англия, где ценят мозоли и пинты эля с примесью пота и крови.

Пока сравнение с Клодом больше походит на аванс, но в перспективе у Н’Голо есть все, чтобы перекрыть нимб предшественника. Вечно закрытый рот, скромность, возраст и время, чтобы подтянуть резюме в сборной. В деле и финансовый щит Абрамовича. Канте может стать самым успешным трансфером в эпоху российского бизнесмена: Роман Аркадьевич сделает все, что этот парень любил «Челси», а «Челси» – этого парня.

Скучно не будет. В этом сезоне Н’Голо мчится к английскому золоту с новым клубом – он заслужил защиту титула больше самого «Лестера». В следующем его ждет еще один неизведанный челлендж – Лига чемпионов. Затем грянет смена формации (вряд ли нынешние идеи Конте будут работать всегда), адаптация и куча работы с неизбежными потерями под недовольные рожи на трибунах.

Это постоянный вызов минимум на ближайшие года три. Трудно загадывать дальше. Тем более, сам Канте превратится в другого человека и футболиста. Уже почти легендарного и точно идеального. Если только не снимет синюю форму.

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