Eurosport

Усэйн Болт: «Хочу достичь в футболе уровня Уэйна Руни»

Болт: «Хочу достичь в футболе уровня Руни»
Eurosport

39 мин. назад

Ямайский бегун хочет быть очень крутым.

Капитан «Манчестер Юнайтед» – пример для подражания Усейна Болта. 8-кратный Олимпийский чемпион надеется, что дебютирует в составе «дьяволов» и станет таким же отличным игроком, как Руни. «Я многое хочу сделать, но не знаю, куда иду, и что буду делать. Всегда хотел попробовать себя в футболе – посмотрим, что получится.

Хочу попробовать себя на любом уровне, посмотреть, приношу ли я какую-то пользу, потому что все время играю в футбол с друзьями и думаю, что у меня отлично получается. Не скажу, что хочу стать лучшим футболистом мира. Нет, я просто хочу достичь хорошего уровня, как у Уэйна Руни», – заявил Болт FourFourTwo.

  • Болт с детства болеет за «Манчестер Юнайтед».
  • Ямаец неоднократно заявлял, что начнет футбольную карьеру в манчестерском клубе.

Все новости чемпионата, где может заиграть Болт

Самый спортивный канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Проблемы Венгера, беспощадность «Барсы» и Мертенс против «Реала»

04:04
Популярные видео
Как Февр уделал Фалата и принес Франции золото в командных соревнованиях
 346 просмотров8 ч
Триумф Пинтуро в финальном заезде командных соревнований
 242 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться