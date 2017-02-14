Усэйн Болт: «Хочу достичь в футболе уровня Уэйна Руни»

Капитан «Манчестер Юнайтед» – пример для подражания Усейна Болта. 8-кратный Олимпийский чемпион надеется, что дебютирует в составе «дьяволов» и станет таким же отличным игроком, как Руни. «Я многое хочу сделать, но не знаю, куда иду, и что буду делать. Всегда хотел попробовать себя в футболе – посмотрим, что получится.

Хочу попробовать себя на любом уровне, посмотреть, приношу ли я какую-то пользу, потому что все время играю в футбол с друзьями и думаю, что у меня отлично получается. Не скажу, что хочу стать лучшим футболистом мира. Нет, я просто хочу достичь хорошего уровня, как у Уэйна Руни», – заявил Болт FourFourTwo.

Болт с детства болеет за «Манчестер Юнайтед».

Ямаец неоднократно заявлял, что начнет футбольную карьеру в манчестерском клубе.

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