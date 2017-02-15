AS: «Реал» может купить Николаса Отаменди на замену Пепе

Контракт серебряного призера Евро-2016 заканчивается следующим летом, и стороны не готовы продлить соглашение. Если ситуация не изменится, «Реал» попробует выкупить у «Манчестер Сити» Николаса Отаменди. Мадридцы уже интересовались защитником сборной Аргентины, когда он играл за «Валенсию». Предполагаемая сумма трансфера не разглашается, передает AS.

Пепе может переехать в китайский чемпионат – «Хэбэй Чайна Форчун» и Мануэль Пеллегрини предлагают футболисту зарплату в 15 миллионов евро за год.

Пепе сыграл 8 матчей в Примере-2016/17, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Отаменди принял участие в 20 матчах АПЛ-2016/17. На его счету 2 голевых передачи.

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