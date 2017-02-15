AFP

AS: «Реал» может купить Николаса Отаменди на замену Пепе

AS: «Реал» может купить Отаменди на замену Пепе
Eurosport

1 минуту назад

Уход португальца очень вероятен.

Контракт серебряного призера Евро-2016 заканчивается следующим летом, и стороны не готовы продлить соглашение. Если ситуация не изменится, «Реал» попробует выкупить у «Манчестер Сити» Николаса Отаменди. Мадридцы уже интересовались защитником сборной Аргентины, когда он играл за «Валенсию». Предполагаемая сумма трансфера не разглашается, передает AS.

Пепе может переехать в китайский чемпионат – «Хэбэй Чайна Форчун» и Мануэль Пеллегрини предлагают футболисту зарплату в 15 миллионов евро за год.

  • Пепе сыграл 8 матчей в Примере-2016/17, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
  • Отаменди принял участие в 20 матчах АПЛ-2016/17. На его счету 2 голевых передачи.

Все трансферные слухи кипят здесь

Самый футбольный канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Смешное и страшное падения горнолыжников на ЧМ, которым нужно обучать в цирке

01:48
Популярные видео
Лайне дал прикурить «Далласу», оформив третий хет-трик в дебютном сезоне
 248 просмотров2 ч
Зайцев и «кленовые листья» разорвали «Айлендерс» на 7 частей
 164 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться