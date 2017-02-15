Reuters

Sky Sports: «Челси» предложил Диего Косте новый контракт

Sky Sports: «Челси» предложил Косте новый контракт
Eurosport

27 мин. назад

Китайцы напугали лондонцев.

Зимой «Челси» едва не потерял нападающего, которому поступило выгодное предложение из Азии. После конфликта с Антонио Конте бразилец пропустил несколько игр, но позже разногласия были улажены.

По информации Sky Sports, «Челси» уже предложил Косте новый контракт. Ответа от форварда пока не было. Ранее сообщалось, что Диего хочет получать в Лондоне 343 тысячи евро в неделю.

  • Контракт Диего Косты с «синими» действует до лета 2019-го.
  • В 23 матчах АПЛ-2016/17 нападающий забил 15 мячей.

Здесь можно узнать, кому Коста проигрывает в споре бомбардиров АПЛ

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