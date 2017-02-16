Особое мнение: кто должен возглавить «Арсенал» вместо Арсена Венгера

Макс – настолько очевидная и подходящая кандидатура, что остальные варианты на его фоне будут смотреться хуже, чем Лео Месси на фоне Ди Марии.

Во-первых, Аллегри тренер, а не менеджер: это крайне важно, потому что «Арсеналу» адски нужны новые идеи. Массимилиано генерирует их по утрам: встает в 7:30, шагает к макету и внезапно перестраивает абсолютно все. Как правило, эксперименты оказываются удачными (пример – январская победа над «Лацио» с 4-2-3-1).

Во-вторых, Макс избавился от ливорнского менталитета. Вместо того, чтобы хамить и ругаться, он терпеливо и дипломатично объясняет требования игрокам. Так что здесь будет минимум отличий от Венгера. Но никакой мягкости «канониры» не дождутся. Тех, кто не понял задачу на матч, Аллегри меняет. Тех, кто вообще игнорирует требования, продает (Озил в опасности).

В-третьих, Максу плевать на кризисы, он прекрасно из них выплывает. Тут можно вспомнить и старт сезона-2015/16, и недавний период после поражения от «Милана» в Суперкубке. Пока в Италии истерили и рассказывали, что «Юве» закончился, Аллегри оторвался от «Ромы» на 7 очков.

Кстати, умение плодотворно абстрагироваться от давления – еще один важный скилл алленаторе. «Давайте, испытывайте меня на прочность», – любит говорить Макс, которого мало волнуют заголовки в медиа. Учитывая все факторы, Стэн Кронке обязан подписывать Аллегри как можно резче. Этот итальянец уже заслужил работу в лучшей лиге мира.

Аргентинский брутал знает все о системе управления клубом, в котором он царь и бог. В «Атлетико» Чоло постепенно все продавил под себя. Появившись в Испании легендой команды и средним тренером, за пять лет в Мадриде он подмял клуб и менеджеров, превратившись в ГМ и тренера в одном лице.

Ему пока не подходят те игроки, которые сейчас есть в «Арсенале» (вряд ли Габриэл Паулиста попадал бы даже в запас на «Висенте Кальдерон»), но пара чисток, точечные трансферы и работа с парнями, вернувшимися из аренд (сильная черта Симеоне), вернут титул на «Эмирейтс».

Осталось замять только отношения с фанами, но пара кубков заткнет трибуны – кого волнует, как побеждает «Арсенал», если АПЛ вновь станет красно-белой?

Бывший тренер ЦСКА – на удивление здравый выбор. Слуцкий мастерски использует игроков, которые есть в составе. Особенно выстраивать оборону из подручных материалов. В Лондоне Леонид Викторович получит не братьев Березуцких и Сергея Игнашевича, а вполне адекватный строительный набор во главе с Косьельни.

Слуцкому не нужны дорогие и мощные игроки, он вытащит максимум из тех, кто есть. Кто мешает ему превратить в суперфорварда Жиру, как Думбия в ЦСКА? Или вывести, наконец, Озила на стабильный супертоповый уровень?

Грамотная сдержанная тактика Слуцкого с минимальным риском – то, что успокоит «Арсенал», вернет команду в борьбу за тройку АПЛ. А назначение скромного тренера сэкономит средства и снизит градус ответственности; любой супертоповый коуч будет считать долгом как можно скорее превзойти Венгера, но для Слуцкого победа в любом матче станет праздником.

«Арсенал» ненавидит менять тренеров: в клубе любят, чтобы раз и навсегда, а Эдди Хау знает, что такое верность. Он начал тренировать в «Борнмуте» в 2008-м. Он и сейчас там. Хау выполз с «вишнями» в элиту из третьей лиги и стал лицом и символом скромного клуба.

«Я 10 лет рулил «Борнмутом» и стал самым успешным человеком в столетней истории. Пришел Хау и вынес меня с трона. Он фантастичен», – сказал Реднапп.

Большинство нынешних тренеров легко переманить деньгами или звездным составом, но только не Хау, который чтит традиции и честь. Если «Арсенал» предложит ему контракт, то Эдди будет согласен даже на сотню лет на «Эмирейтс». Тем более, что он сам влюблен в «канониров»: «Они всегда придерживаются своей философии и преданы стилю игры. «Арсенал» оказал большое влияние на мою работу в «Борнмуте».

Аналогичную систему Хау выстроил в своем клубе. Это доказывает, что замена Венгера на Эдди пройдет безболезненно. Ему всего 39, он любит рисковать, и уж точно его никогда не назовут пенсионером. Со скромным «Борнмутом» Хау настырно лезет в атаку и стремится победить, а не консервируется у штрафной. Без Санчеса, Озила и Жиру «вишни» настреляли 35 мячей в АПЛ – это лучший показатель среди клубов второй десятки.

Хау – это современно и это взгляд в будущее. Это человек, который уже адаптирован к специфике АПЛ. И клубу даже не придется менять философию.

Державу с устаревшим политическим строем спасет только Че и революция. Если «Арсенал» уволит французского дедулю, которого постепенно съедает маразм, он лишится стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но кому нужно быть уверенным в том, что клуб снова будет четвертым и заползет в Лигу чемпионов? Кому нравится быть претендентом на чемпионство только на бумаге? Кому нравится быть мемасом?

Решиться на переворот могут только сильные. Реклама Nike. Risk everything. «Арсенал» – это всегда молодость, это Бельерин, Ивоби и парочка тинейджеров, которую не знают по имени даже патологические фанаты. Это когда ты знаешь, что новой звезде не продадут алкоголь. Это самый зеленый капитан в истории, который за несколько лет прокачивается настолько, что «Барса» его возвращает. «Арсенал» – вечная молодость и смелость.

И Юлиан Нагельсманн, этот 29-летний вундеркинд из «Хоффенхайма», на которого футболисты смотрят непонятно какими глазами, просто должен поднести огонь к фитилю пушки. Он сделал из деревенских парней страшных убийц – пора левелапиться. Ведь смелые побеждают. Только они – и больше никто.

В приезде Карпина на «Эмирейтс» есть только плюсы: он свободен, красив и обладает модной бляшкой D&G. Кроме этого Валерий умеет преподносить Марко Ассенсио как собственное открытие, а результаты армавирского «Торпедо» – как недоразумение, возникшее исключительно по вине руководства (пригодится на случай оправдания поражения от «Борнмута»).

С приходом гендиректора Всея Руси у «Арсенала» моментально исчезнет вагон проблем. Дилемма Чех – Оспина испарится (пока тренер Валера, играть будет Песьяков), Жиру откроет для себя нечто новое в центре поля (как когда-то Дзюба открыл амплуа плеймейкера), тактические недоразумения не побеспокоят стороннего наблюдателя и останутся недоразумениями (Гиббс обучен тактике ничуть не хуже Макеева), появятся прогрессивные ходы (перевести фулбека Комбарова в опорную зону – то же самое, что Гвардиола сделал с Ламом).

Кроме этого Карпин обязательно найдет общий язык с болельщиками словами «Фалькао к нам не поедет», вынесет мозг британским журналистам коронным «Ну, и?» и обязательно подарит «канонирам» новую религию имени самого себя – ждите баннеров «In Valera we trust» на «Эмирейтс».

Кто выставит Венгера? Опрос 933 голосов Аллегри Симеоне Хау Нагельсманн Слуцкий Карпин Кто выставит Венгера? Аллегри Аллегри Симеоне Симеоне Хау Хау Нагельсманн Нагельсманн Слуцкий Слуцкий Карпин Карпин 933 голосов Кто выставит Венгера? Аллегри Аллегри Симеоне Симеоне Хау Хау Нагельсманн Нагельсманн Слуцкий Слуцкий Карпин Карпин 933 голосов poll Кто выставит Венгера? Аллегри Аллегри Симеоне Симеоне Хау Хау Нагельсманн Нагельсманн Слуцкий Слуцкий Карпин Карпин 933 голосов poll Кто выставит Венгера? Аллегри Аллегри Симеоне Симеоне Хау Хау Нагельсманн Нагельсманн Слуцкий Слуцкий Карпин Карпин 933 голосов Кто выставит Венгера? Аллегри Аллегри Симеоне Симеоне Хау Хау Нагельсманн Нагельсманн Слуцкий Слуцкий Карпин Карпин 933 голосов

Арсен Венгер: «Это низшая точка моей карьеры? Сейчас это не важно»

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