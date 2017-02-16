Imago
Марк Клаттенбург завершил карьеру в АПЛ ради работы в Саудовской Аравии
Не только футболисты и тренеры потянулись на Восток.
«Совет профессиональных судей Англии (PGMOL) желает всего наилучшего Марку Клаттенбургу в его подготовке к переезду под юрисдикцию Футбольной федерации Саудовской Аравии.
С момента вступления в Избранную группу судей PGMO Марк вырос в одного из наших топовых арбитров, работая на высочайшем уровне и установив стандарты, которым остальные старались соответствовать.
Мы понимаем, что это потрясающий шанс для Марка, а заодно возможность подчеркнуть, каким уважением пользуются английские арбитры в мире», – говорится в заявлении PGMOL.
- В декабре Клаттенбург признал, что помимо Саудовской Аравии у него было предложение китайской Суперлиги.
- Последней игрой Марка в Англии стал матч «Арсенал» – «Халл» 11 февраля. Встреча ознаменовалась засчитанным голом Алексиса Санчеса, подыгравшего себе рукой.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте