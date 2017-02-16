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Марк Клаттенбург завершил карьеру в АПЛ ради работы в Саудовской Аравии

Клаттенбург завершил карьеру в АПЛ ради работы в Саудовской Аравии
Eurosport

18 мин. назад

Не только футболисты и тренеры потянулись на Восток.

«Совет профессиональных судей Англии (PGMOL) желает всего наилучшего Марку Клаттенбургу в его подготовке к переезду под юрисдикцию Футбольной федерации Саудовской Аравии.

С момента вступления в Избранную группу судей PGMO Марк вырос в одного из наших топовых арбитров, работая на высочайшем уровне и установив стандарты, которым остальные старались соответствовать.

Мы понимаем, что это потрясающий шанс для Марка, а заодно возможность подчеркнуть, каким уважением пользуются английские арбитры в мире», – говорится в заявлении PGMOL.

  • В декабре Клаттенбург признал, что помимо Саудовской Аравии у него было предложение китайской Суперлиги.
  • Последней игрой Марка в Англии стал матч «Арсенал» – «Халл» 11 февраля. Встреча ознаменовалась засчитанным голом Алексиса Санчеса, подыгравшего себе рукой.

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