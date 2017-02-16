AFP

ФА оштрафовала «Сити» на 40 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил

ФА оштрафовала «Сити» на 40 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил
Eurosport

30 мин. назад

«Горожане» стали чуточку роднее русскому болельщику.

ФА подвела итоги расследования в отношении «Манчестер Сити» по делу о нарушении антидопинговых правил. Клуб признал вину в нарушении правила об информировании о местонахождении футболистов, обязанных пройти допинг-проверку.

«Сити» заплатит штраф в 40,9 тысячи евро. Вдобавок «горожанам» вынесено официальное предупреждение.

  • После 25 туров команда Хосепа Гвардиола занимает второе место в АПЛ, отставая на 8 очков от лидирующего «Челси».
  • 18 февраля «Сити» сыграет в Кубке Англии против клуба Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун».

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