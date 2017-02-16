AFP
ФА оштрафовала «Сити» на 40 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил
«Горожане» стали чуточку роднее русскому болельщику.
ФА подвела итоги расследования в отношении «Манчестер Сити» по делу о нарушении антидопинговых правил. Клуб признал вину в нарушении правила об информировании о местонахождении футболистов, обязанных пройти допинг-проверку.
«Сити» заплатит штраф в 40,9 тысячи евро. Вдобавок «горожанам» вынесено официальное предупреждение.
- После 25 туров команда Хосепа Гвардиола занимает второе место в АПЛ, отставая на 8 очков от лидирующего «Челси».
- 18 февраля «Сити» сыграет в Кубке Англии против клуба Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун».
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