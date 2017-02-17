AFP

Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» перешел в «Саутгемптон»

Экс-игрок «Барселоны» и «Ювентуса» перешел в «Саутгемптон»
Eurosport

1 час назад

Мартин Касерес отдохнул год и готов к бою.

Защитник Мартин Касерес на правах свободного агента перешел в «Саутгемптон», подписав с английским клубом контракт на полгода. В новой команде 29-летний уругваец будет выступать под 12-м номером.

«Саутгемптон» открыл передо мной двери, дав возможность поиграть в Англии, и я благодарен за это. Я отдам все свои силы во благо клуба», – сказал Камерес официальному сайту «святых».

  • Прежде Касерес выступал за «Дефенсор», «Вильярреал», «Рекреативо», «Барселону», «Севилью» и «Ювентус».
  • Последний матч Касерес провел 2 февраля 2016 года («Ювентус» – «Дженоа»). Вторую половину сезона-2015/16 уругваец пропустил из-за травмы, а в июне «бьянконери» не продлили контракт с Мартином.
  • После 25 туров «Саутгемптон» идет 11-м в Премьер-лиге.

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