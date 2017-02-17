Клуб, который я ненавижу. «Манчестер Сити»

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Вас когда-нибудь тошнило от усыпанного золотистой дребеденью айфона? Или от прикида Романа Павлюченко – спортивный костюм + сумка Louis Vuitton (у футболистов «Тоттенхэма» на тренировках это почему-то вызывало смех)? Вас не выворачивает от вида носков под дорогие сандалии или джинсов с фейковым треугольником Guess на шесть размеров меньше в стиле покоряющей столицу первокурсницы из Новошахтинска?

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили «нет», поздравляю – у вас нет вкуса и вы фанат «Манчестер Сити». Невозможно любить «горожан». Это абсолютное зло. Это все равно, что любить блэкстарбургеры Тимати лишь за имя создателя и орущую из колонок «Если у тебя есть борода». Но никак не за вкус и прочие присущие еде свойства. «Манчестер Сити» – это концентрация всего самого мерзкого, что есть в футболе.

Тонны денег – пожалуйста. «Сити» за первые три окна купил состава три-четыре. Траты шейха Мансура, который начал вкладывать в 2008-м, уже через четыре года достигли миллиарда фунтов.

Тупые трансферы – на здоровье. Это же ведь космическая идея – собрать на одну позицию Агуэро, Тевеса, Джеко и Балотелли. А позже добавить Негредо, Йоветича, Бони и Гвидетти. Изысканный смак такие действия приобретают при схеме с одним форвардом (даже когда они играли с двумя, это не меняет дело). На менеджерскую конвульсию ушло около 200 миллионов евро.

Разбитые карьеры – обязательно. Джо Харт, Майка Ричардс, Самир Насри, Майкон, Хави Гарсия, Джек Родуэлл и так далее. Футболисты, которые пали жертвами безразмерного жлобства руководства «Сити» и желания скупать еще и еще. Парадоксальная штука – люди не заиграли не потому, что их замучили травмы или они не подходили под схему, а тупо потому, что в составе слишком много футболистов одинакового типажа.

Свинское отношение к тренерам также прилагается. Роберто Манчини, впервые с 1968 года выигравший для «Сити» чемпионат Англии, расскажет вам, о чем речь. А его гневный спич поддержит Мануэль Пеллегрини – тоже чемпион, впервые в истории дотащивший «Сити» до полуфинала ЛЧ. Их выкинули за борт так элементарно, как будто они тренеры чего-то королевски мадридского. Зачем лицемерить в духе «они не выполнили поставленные задачи», если проще признаться, что они надоели. Зато искренне.

Существование ради денег, отсутствие управленческих целей, известного гимна, живых легенд, воспитанников, хоть капли обаяния – этот пакет выдается каждому несчастному обитателю «Этихада» вместе с абонементом.

Русские фанаты «Сити» – еще одна отвратительная вещь, которой оброс шейх Мансур. Они не бывают адекватными (хотя их можно понять: сложно быть адекватным в 13). Они все время заливают твиттер слюнями: Гвардиола придумал гениальную тактику на матч с «Борнмутом» – он лучший тренер в истории; Гвардиола поставил Гаэля Клиши лефтбеком – это так же прекрасно, как его французская борода; Гвардиола проигрывает «Эвертону», но играет ромбом в центре поля – это так утонченно и элитарно – учитесь, бревна, как надо проигрывать; Гвардиола объяснил журналисту, почему опасен «Суонси» – так интеллектуально знать, по какой схеме играет аутсайдер.

Этот пластмассовый клуб даже не простился по-человечески с Джо Хартом. Слабо представить себе фанатов «Ливерпуля», оправдывающих уход Джеррарда? Или фанатов «МЮ», бьющихся в счастливой истерике из-за прощания с Бекхэмом? «Сити» с удовольствием проводил единственного человека, который претендовал на статус клубного символа хоть при каких-нибудь обстоятельствах, потому что Клаудио Браво – кипер-свипер – очередное гениальное тренерское решение. «МС» плюнул в единственный портрет своей специфической духовности ради попсового трансфера попсового вратаря из попсового клуба, а школьники поддержали: «Ну серьезно, Браво же больше подходит этой схеме».

Я ненавижу «Сити» по очень простой причине. Его не за что любить. У него нет духа, нет лица, нет вкуса. Это угрюмое сборище громких инфоповодов трансферного рынка, хорошо продаваемых футболок, крикливых брендов, где люди ничего не значат. Если завтра гений Гвардиолы выиграет Лигу чемпионов, его спокойно уволят, потому что давно что-то не было новостей о новом тренере «горожан». Если послезавтра Жезус получит «Золотой мяч», его легко посадят на лавку, потому что в «Сити» еще 15 лавочников уровня «Золотого мяча» наедают пуза в ожидании шанса.

Богатому арабскому парню захотелось поиграть в симулятор живьем, и он играет. Только все это не имеет отношения к футболу в том смысле, в каком его придумали. «Манчестер Сити» – это, скорее, воплощение бизнес-идеи, а не футбола.

В «Челси» был шикарный и до той поры невиданный в АПЛ менеджмент, который затем подарил английскому футболу легенд: Лэмпарда, Терри, Чеха, Макелеле, Дрогба. В Китае, Катаре и ОАЭ хотя бы ясна мотивация – привлечь элитарную публику на стадион не самого любимого спорта страны. «Сити» же – просто кошелек, которому повезло быть купленным одним из богатейших арабов планеты.

«Ман Сити» – это как лицо девушки из рекламы Maybelline – оно есть, но вы его не помните. Это как клип группы «Виагра» с Брежневой – вас пытаются завести каждый раз одинаково. Это как фильм «Три икса» с Дизелем – кассовые сборы и ни грамма смысла. Это как бляшка Hermes с Багратионовского рынка – выглядит, но не является. Это как силикон – вроде бы грудь, а вроде и нет.

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