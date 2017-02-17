Тренер «Арсенала» Арсен Венгер: «Буду тренировать в следующем году, но не уверен, где именно»

«Привык к вопросам про увольнение. Я здесь уже 20 лет. В жизни важно делать то, что правильно.

Я не уйду на пенсию в следующем сезоне. Буду тренировать, но где именно, уверенности нет. В «Арсенале» передо мной лежит большая ответственность. Это трудно принять, но у меня есть силы и опыт.

Даже если я уйду, «Арсенал» не будет выигрывать каждый матч. Надеюсь, что в будущем мы сможем выиграть Кубок. «Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов до моего прихода. Вы должны иметь это в виду», – приводит слова Венгера Daily Mail.

«Арсенал» проиграл 1:5 «Баварии» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов-2016/17.

Арсен Венгер тренирует лондонцев с 1996 года, выиграл три чемпионата Англии и выходил в финал Лиги чемпионов.

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