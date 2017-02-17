«Прибыль важнее титулов». Почему «Арсенал» так безобразен

«Я ходил на «Хайбери» в 80-х и платил 4 фунта за вход. Те же 4 фунта я платил и в 90-х, когда смотрел Лигу чемпионов с классных мест. Шикарная атмосфера, лучшие игроки, победы в чемпионате – это было волшебно.

А потом настало время больших денег.

Недавно я был на матче с «Манчестер Сити». Заплатил 192 фунта (225 евро) за два билета для нас с сыном. 3,5 фунта (4 евро) – за программку. 26 фунтов (30 евро) – за еду и напитки. Потом сын попросил у меня футболку Санчеса. Я дал ему 55 фунтов (64 евро), но он прибежал и сказал, что не хватает. Пришлось дать еще 20 фунтов (23 евро). В тот день я потратил около 300 фунтов (350 евро).

Нового босса Стэна Кронке волнует только кэш».

Этот проникновенный монолог опубликован на сайте Quora, но в целом таких историй полно – достаточно открыть твиттер или пролистать пару страниц на фанатских форумах. В Лондоне искренне не понимают, какого черта цены на билеты и абонементы вдруг стали самыми высокими в АПЛ: если смотреть только на финансовые запросы, можно подумать, что «канониры» каждый год становятся чемпионами.

Злость, которую болельщики скопили за годы без золота, направлена на двух мужчин. Первый – Арсен Венгер, который раздражает пассивностью и однообразием. Правда, француза до сих пор уважают за «Непобедимых», поэтому призывы «Wenger Out» еще не заполонили все трибуны.

Второй персонаж в черном списке – Стэн Кронке, мажоритарный акционер, который разбогател на недвижимости, инвестициях и консалтинге. Его ненавидят уже по-настоящему. Во-первых, он американец, человек из нефутбольной страны, чужак, которого пустили в «Арсенал» только ради денег. Во-вторых, он захватил власть в клубе: Кронке еще в начале нулевых прикупил около 1% акций, а за следующие 13 лет довел долю до 67%. Кроме того Стэн привел в «Арсенал» своего человека. Иван Газидис (экс-председатель MLS) занял пост исполнительного директора и фактически делает все, что ему прикажет босс.

Третья причина презирать американского владельца – его бизнес-интересы. Кронке никогда не скрывал, что хочет сделать клуб самоокупаемым: отсюда все повышения цен на билеты, продажи игроков, экономия на трансферах и другие грустные вещи, которые никак не помогают побеждать.

Финальный повод для хейтинга – реакция Кронке на предложения Алишера Усманова, владельца 30% акций «Арсенала». Российский олигарх активно пытается проинвестировать в развитие «канониров», но Стэн блокирует все идеи Усманова. Из-за вечных отказов Алишер даже обращался к Кронке с открытым письмом – это случилось летом 2012 года, за месяц до продажи Ван Перси в «МЮ». В том сообщении Усманов подчеркнул, что максимум «Арсенала» с такой философией – участие в Лиге чемпионов. Прогноз был верным: за пять лет «канониры» ни разу не прошли даже в восьмерку главного турнира Европы.

Для болельщиков «Арсенала» расклады выглядят так: их любимый клуб боролся за титулы, а затем в руководстве нарисовался наглый заокеанский жлоб и все испортил. Спортивного развития больше нет, зато с финансами, на которые фанам плевать, теперь полный порядок.

Но такая версия слишком поверхностная. На самом деле «Арсенал» по-прежнему страдает из-за нового стадиона – именно поэтому приходится так яростно считать деньги. Суть в следующем: лондонцы планировали уйти с «Хайбери» на «Эмирейтс» и резко увеличить прибыль, но сорвали дедлайн по стройке и попали в идиотское положение. Когда арену наконец сдали в эксплуатацию, выяснилось, что за время ее возведения раздулся и финансовый пузырь АПЛ.

Пока «Арсенал» экономил на покупках и окладах, лидерам в топ-клубах стали платить в два раза больше, да и сами звезды подорожали. Соответственно, доходы от «Эмирейтс» ушли на погашение долгов и вынужденное обновление состава: до переезда «канониры» имели трансферное сальдо на уровне «Сандерленда» и «Астон Виллы».

А теперь стоит вернуться к Стэну Кронке. Этот тихий, усатый и невообразимо хитрый миллиардер давно и успешно вкладывается в спортивные клубы (хоккей, баскетбол, американский футбол, лакросс). И если для Усманова «Арсенал» – детская любовь, то Кронке прекрасно осознает: сумасшедшие вливания Алишера в трансферный бюджет поспособствуют дальнейшему росту издержек, а на дистанции так играть пока нереально, потому что шейхи и Абрамович все равно раскошелятся больше. Со временем Кронке планирует вырасти в глыбу уровня «МЮ», но до этого пока далеко.

Впрочем, с точки зрения бизнеса сам Стэн уже в плюсе. Его успехи отражаются даже в хронике Forbes: с 2012 года (получение полного контроля) ценность активов Кронке выросла на 3 с лишним миллиарда долларов (с 4 до 7,6). Очевидно, что увеличение капитализации «Арсенала» сыграло в этом скачке грандиознейшую роль.

Американский хозяин за счет грамотной финансовой стратегии превратил футбольный клуб в бизнес-инструмент, который в будущем может стать чем-то вроде «Баварии». Но болельщики не хотят ждать. Для них летняя отставка Венгера – решенное дело, а для Кронке прощание с французом будет ударом: Арсен, гарантирующий Лигу чемпионов, оптимален для постепенного наращивания доходов.

К сожалению для себя, Стэн слишком честно (пусть и редко) разговаривает с журналистами. «Прибыль важнее титулов» – эту цитату фанаты «Арсенала» не забудут никогда. Кронке ненавидят во многом из-за того, что он ведет себя не как настоящий «канонир», а как предприниматель. Нет денег – надо зарабатывать самим, а не рассчитывать на инвестиции, которых завтра может и не быть.

Некоторые болельщики мечтают, что акциями завладеет щедрый Усманов, но российский богач никогда не стремился единолично управлять клубом. Более того, он даже не настаивал на попадании в совет директоров «Арсенала» – Алишер просто хочет давать деньги и радоваться победам, не более.

Получается, что единственный выход для фанатов лондонцев – ждать, пока клуб начнет зарабатывать достаточно для того, чтобы Кронке созрел на бомбические трансферы. Обрадовать лондонцев может только одно: громадные деньги придут явно не в эпоху утомившего Венгера.

Особое мнение: кто должен возглавить «Арсенал» вместо Арсена Венгера

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