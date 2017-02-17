Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Мы не привыкли быть топ-командой, как «Челси»

«Декабрь и январь стали худшим периодом работы в клубе. В декабре мы отпустили игроков и получили жесткое расписание, вы видели разницу в физической форме.

Несколько факторов оказали влияние на нашу игру, мы промахивались, часто попадали в офсайд. «Ливерпуль» мог иметь на два, три или четыре очка больше. Мы не привыкли быть топ-командой, как «Челси» и заканчивать игру со счетом 2:0», – приводит слова Клоппа RTE.

«Ливерпуль» занимает пятое место в чемпионате Англии.

С 31 декабря клуб Клоппа выиграл только 1 матч из шести.

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