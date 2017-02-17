Eurosport

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «Мы не привыкли быть топ-командой, как «Челси»

Клопп: «Мы не привыкли быть топ-командой, как «Челси»
Eurosport

3 мин. назад

Коуч пожаловался на зимние проблемы.

«Декабрь и январь стали худшим периодом работы в клубе. В декабре мы отпустили игроков и получили жесткое расписание, вы видели разницу в физической форме.

Несколько факторов оказали влияние на нашу игру, мы промахивались, часто попадали в офсайд. «Ливерпуль» мог иметь на два, три или четыре очка больше. Мы не привыкли быть топ-командой, как «Челси» и заканчивать игру со счетом 2:0», – приводит слова Клоппа RTE.

  • «Ливерпуль» занимает пятое место в чемпионате Англии.
  • С 31 декабря клуб Клоппа выиграл только 1 матч из шести.

Следите за приклюниями Клоппа в АПЛ

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. «Монреаль» ушел к бывшему в День святого Валентина

04:07
Популярные видео
Гол, ассист и грязный хит Малкина в матче имени Кросби
 246 просмотров3 ч
Кипер «Сент-Луиса» отразил бросок, играя без шлема, и заставил Бродо материться
 582 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться