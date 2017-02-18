Озари больную душу. Лидер «Челси» приблизился к величию Роналду и Месси

Поворотным моментом сезона для «Челси» стало поражение на «Эмирейтс»: Антонио Конте по ходу матча обратился к расстановке 3-4-3, с которой «синие» впоследствии выкатят длительную и, вероятно, ключевую в чемпионской гонке серию из побед. Для Эдена Азара перелом произошел значительно раньше – когда в раздевалке «Стэмфорд Бридж» только узнали о назначении Конте.

Если верить источникам ESPN (авторитетный Мигель Дилейни знает о «Челси» больше каждого из нас), Антонио поставил всего одно условие перед боссами: Азар не может быть продан ни за какие деньги. Болельщики подозревали, что именно Эден был одной из крыс, сливавших состав в последнем сезоне Жозе Моуринью, а самого бельгийца мучила травма – сменить обстановку в такой ситуации было весьма резонно. Конте убедил: строить новую команду он будет вокруг Азара.

Обсуждение новой тактической роли Эдена началось еще в марте, но впервые и по-настоящему Азар попробовал ее в сборной Бельгии. После прихода Роберто Мартинеса золотое поколение тоже играет по 3-4-3: испанец был первым иностранным тренером АПЛ, использовавшим эту расстановку. Азар оценил идею: «Мне нравится играть одну из двух десяток, эта роль предполагает больше свободы в атаке. В сборной у нас играют фланговые защитники, которые активно подключаются вперед и таким образом создают пространство в середине поля. Я не знаю, буду ли играть на схожей позиции в «Челси», этот вопрос нужно адресовать тренеру».

Едва ли Конте принимал решение о смене тактики, основываясь на предпочтениях Азара, но показательно, что окончательный переход «Челси» на 3-4-3 случился после возвращения Эдена из сборной. Первые преимущества новой расстановки для бельгийца были схожими: «Моя игра не сильно изменилась, тренер лишь предоставил чуть больше свободы с мячом и без мяча. Теперь мне не нужно опекать правого защитника, за него отвечает Маркос Алонсо. Я же просто должен оставаться на своей позиции».

Упор Азара на оборонительных обязанностях подчеркивает разницу в подходах Моуринью и Конте. При португальце Эден глубоко следовал за фулбеком соперников, превращаясь чуть ли не в пятого защитника для «Челси». Такая персональная опека требует выдержки и концентрации – качества, которые в последнюю очередь ассоциируются с Азаром.

В сезоне-2013/2014 Эден провалился в самый ответственный момент – в ответном полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико» он упустил фирменное врывание Хуанфрана, которое позволило защитнику сделал результативный пас. Моуринью, естественно, вспылил: «Если вы посмотрите на первый гол «Атлетико», то поймете, где была совершена ошибка и почему мы пропустили этот гол. Азар психологически не готов присматривать за правым защитником и жертвовать ради того жизнью».

В заключительные месяцы работы Моуринью в «Челси» проблема проявилась снова: ради баланса в команде Жозе даже не выпустил Азара на игру с «Астон Виллой». «Я оставил Азара в запасе, потому что мы пропускаем слишком много голов. Мы должны защищаться на порядок лучше. Да, ради этого я исключил суперталантливого игрока из состава, зато мы получили тактическую дисциплину», – объяснил Особенный.

Этот недостаток Эдена отчасти способствовал октябрьскому поражению от «Арсенала» – бельгиец не уследил за Эктором Бельерином, позволил ему принять мяч в штрафной и оформить ассист. Переход Конте на новую схему решил проблему: без мяча «Челси» перестраивается на 5-4-1, в которой Азар исполняет левого полузащитника и плотно примыкает к Неманье Матичу. Иными словами, Эден защищает пространство, а не конкретного игрока.

Ответный матч с «Арсеналом» проиллюстрировал все достоинства новой системы и оборонительной роли Азара в ней. Во-первых, обеспечивая компактность без мяча, Эден вынуждает соперника переводить его в форме латинской буквы U – то есть, без проникновения в центр. Во-вторых, после возвращения мяча Азар может оголить зону, оставленную крайним защитником соперника – то есть тем, за которым он следовал при Моуринью.

Моменты перехода мяча к «Челси» и врывания Эдена в свободное пространство были отрепетированы Конте по высшему разряду. Азар отмечал: «Когда соперник владеет мячом, тренер хочет, чтобы я защищался, прикрывал зону инсайда и был готов к приему диагональных передач. Когда мы отбираем мяч, я должен быть свободен и готов контратаковать. Потом наступает время магии».

Бедолаги из «Арсенала» засвидетельствовали это волшебство, а гол Азара в какой-то степени олицетворяет отформатированные функции бельгийца, но уже в позиционных атаках. Грубо говоря, Эден действует ближе к чужим воротам, чем во времена Моуринью, и изначально располагается в более выгодных позициях, чтобы навредить сопернику.

Статистика конкретизирует мини-эволюцию бельгийца в этом вопросе. В сезоне-2014/2015 Азар совершал в среднем 4,8 удачных обводок за игру, в этом 4,6 – разницы никакой. Если посмотреть на количество передач Эдена в среднем за игру, то тренд начинает складываться: 58,4 за матч в чемпионском сезоне и 49,3 – в этом. Вывод прост: Азар меньше вовлечен в игру, но прибавил в эффективности.

«В прошлом сезоне соперники «Челси» знали, что делать с Азаром – он почти всегда выходил на левом фланге, и его было легче остановить один в один. Сейчас противостоять ему гораздо сложнее», – подметил Мартинес. За подсказкой бывшего коуча «Эвертона» скрывается еще один элемент трансформации: в новой схеме бельгийцу не нужно включать диагональный дриблинг, который продвигал его к воротам, – он может пускать в дело обводки сразу около штрафной.

Благодаря задумке Конте Азар находится на пути к решению, возможно, главного недостатка – нерешительности у чужих ворот. Два года назад эту тему здорово поднял Гари Невилл: «По всему выходит, что Азар – хороший парень, но можете ли вы назвать его игроком с инстинктом убийцы? Он такой же эгоистичный, как Месси с Роналду? Я думаю, нет».

Высокая стартовая позиция и возможность работать непосредственно у штрафной возымели действие – Азар гораздо больше заточен на опасные удары. В этом сезоне Эден бьет из-за пределов штрафной только в 33% случаев – в четырех предыдущих кампаниях в «Челси» показатель составлял 40,5%. Это неизбежно ударило по результативности и игре на партнеров: сейчас на счету Азара 10 голов, но всего три ассиста – в чемпионском сезоне Эден набил примерно равноценные 14+9.

«Два года назад я был в огне, но сейчас стал более совершенным, я могу чаще забивать, – подвел итог переменам сам Азар. – Если помните, чемпионский год я завершил с 14 голами, сейчас их у меня уже 10. У команды впереди множество матчей, этот показатель можно превзойти, но самое главное – я прибавил в мышлении и опыте. Я стал лучше как игрок».

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