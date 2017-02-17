AFP

Чилийцы проведут марш и потребуют ухода Алексиса Санчеса из «Арсенала»

Чилийцы проведут марш и потребуют ухода Санчеса из «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Мучения 28-летнего форварда в Лондоне причиняют боль его соотечественникам.

«Чилийцы устали наблюдать, как одна из наших ярчайших звезд в одиночку тащит команду. Мы не призываем к его переходу в «Реал» или возвращению в «Барселону».

Нам плевать, за какой клуб будет выступать Санчес. Мы хотим смотреть, как он борется за результат бок о бок с десятью партнерами. Не в одиночку», – говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

  • Марш пройдет в столице Чили Сантьяго 1 марта. На страницу ивента подписались 5 тысяч человек.
  • Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» летом 2014 года за 42,5 млн евро. Его контракт истекает в июне 2018 года.
  • В 33 матчах сезона-2016/17 Алексис забил 20 мячей и отдал 16 голевых передач.
  • Санчес – лидер гонки бомбардиров АПЛ-2016/17.
  • После 22 туров АПЛ «Арсенал» занимает четвертое место.
  • В среду «канониры» крупно проиграли «Баварии» (1:5) и рискуют в седьмой раз подряд вылететь из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

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